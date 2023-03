Оцеляла от Холокоста се превърна в Tik Tok звезда благодарение на 17-годишния си внук

Т ова Фрийдман, оцеляла от Холокоста, е на 85 години и благодарение на 17-годишния си внук се превърна в звезда в Tik Tok, разказва Асошиейтед прес.

В хола в семейния дом в Мористаун, щата Ню Джърси, той записва кратки видеа на своята баба, която разказва за живота си през 1944 г. и 1945 г., когато, едва шестгодишна, е била в концентрационния лагер Аушвиц в окупираната от нацистите Полша. Тя говори и за преживяванията си преди и след своя престой в лагера.

Видеата в акаунта ѝ са събрали над 75 милиона гледания, откакто двамата са започнали да ги публикуват през септември 2021 г.

"Наистина имаше лавинообразен ефект", каза Фрийдман. По-късно двамата осъзнали, че това е страхотен начин за младите хора, които не четат книги или не харесват уроците в училище, да слушат и да научават за Холокоста.

Нейният внук Арън Гудман каза, че най-гледаните видеа са тези, "на които се вижда нейният номер", татуиран на ръцете й в Аушвиц за разпознаване.

"Хората по света обикновено нямат възможност да срещнат оцелял, да видят историята на ръката му. Така че социалните медии и Tik Tok са начин да предадем посланието си и да покажем доказателства за Холокоста, който хората несправедливо отричат", заяви Гудман.

Потребители на Tik Tok са благодарни на Фрийдман, че споделя спомените си, и казват, че в училище са учили много малко или дори нищо за Холокоста.

Внукът на възрастната жена заяви, че прави видеата, за да се бори с антисемитизма онлайн и да образова Tik Tok поколението за ужасите на Холокоста.

"Трябва да се съсредоточим върху историята и да предупредим хората до какво може да доведе омразата, ако никой не прави нищо срещу нея", каза ученикът.

На друго видео се виждат черно-бели кадри на Това Фрийдман и други еврейски деца в началото на 1945 г., на които тя вдига своя ръкав и показва татуирания номер на ръката си. Филмът е заснет от съветската армия седмица след като затворниците са били освободени от лагера.

Когато Това Фрийдман гледала филма, тя си спомнила за своята майка, която не се вижда на кадрите, но е била наблизо и я е научила как да оцелее в лагера, като не гледа пазачите в очите и се крие сред мъртвите тела. Майка ѝ изчезва след войната и умира на около 45 години.

Фрийдман каза, че хората често я питат как би могла отново да има доверие или да обича хората след това, което е видяла в лагера. Тя заяви, че познава и други оцелели от Холокоста, които са загубили семействата си в лагерите, но след това отново се оженили и имат деца.

"Животът се променя и може да живееш отново", каза Фрийдман, която работи като терапевт и социален работник и пише книга за преживяванията си, наречена "Дъщерята на Аушвиц".

While I was at the Tucson Festival of Books, I had the honor and pleasure of sitting next to Tova Friedman and two of her grandchildren at an author’s reception.

I read her book on the plane home, tears streaming down my cheeks and into my mask. pic.twitter.com/A2isnWhkf4