Гръцкият премиер е забранил приложението Tik Tok на своите министри

Г ръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е забранил на министрите от кабинета да инсталират на служебните си телефони социалното приложение ТикТок, каза той в интервю за телевизия „Мега“.

Самият Мицотакис заяви, че не е инсталирал приложението на своя телефон, защото като публични личности, трябва да се внимава с използването на този инструмент, предизвикващ множество въпроси, свързани с алгоритъма, разработен в Китай.

Това не спира премиера да бъде социално активен в мрежата. Според него това е интересен и атрактивен начин да общува с младите хора.

Популярното приложение ТикТок набира все повече популярност сред социалните мрежи, въпреки това редица западни държави го смятат за оръжие в ръцете на Китай, което може да застраши националната сигурност, пише гръцкият сайт „Прото тема“.

