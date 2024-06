Кибератака в TikTok: Сред пострадалите са Парис Хилтън и CNN

TikTok предприе мерки за спиране на кибератака, насочена към няколко акаунта на популярни компании и знаменитости, включително новинарската мрежа CNN.

Говорител на TikTok заяви: „Сътрудничим си тясно със CNN, за да възстановим достъпа до акаунта и да приложим засилени мерки за сигурност, за да защитим профила им занапред.“

TikTok заяви, че броят на компрометираните акаунти е „много малък“ и че работи със засегнатите собственици на профили в социалната мрежа, за да възстанови достъпа, ако е необходимо.

Източник от TikTok заяви пред информационна агенция Ройтерс, че акаунтът на телевизионната звезда Парис Хилтън е бил обект на посегателство, но не е бил компрометиран.

