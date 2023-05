Как влияят филтрите в Tik Tok на представата за красота

Н овите разкрасяващи филтри, използвани в Тик Ток, предизвикаха фурор и разностранни мнения в социалните мрежи. Един от най-новите такива разполага със специална технология за машинно обучение, която редактира чертите на лицето на потребителите в снимки и видеоклипове, като извайва скулите, изглажда кожата и озарява очите - всичко това с тревожен реализъм.

Някои потребители на социалните медии бяха впечатлени от технологията, но мнозина изразиха загриженост относно начина, по който филтрите могат да насърчат нереалистичните стандарти за красота.

Въпреки че нараства тревогата относно начина, по който технологиите влияят на представите ни за красота, някои вярват, че те могат да променят и отношението ни към красотата към по-добро.

Социални медии и филтри

Цифровите филтри и разширената реалност (AR) се превърнаха в неразделна част от начина, по който хората представят себе си онлайн. Лондонският градски университет през 2021 г. съобщи, че 90% от анкетираните млади жени в Обединеното кралство понякога използват филтър, когато публикуват селфи; от тях повече от половината са заявили, че използват филтър през половината или повече време.

Според проучване на проекта за самочувствие Dove 80% от анкетираните момичета в САЩ изкривяват начина, по който изглеждат онлайн, до 13-годишна възраст.

Според Хана Маузер, анализатор по въпросите на красотата в компанията за прогнозиране на потребителските тенденции WGSN, обаче не всичко е негативно за тези, които са израснали със социалните медии. Тя посочва, че в платформи като TikTok има положителни движения - от #AcnePositivity до #BodyHairPositivity, които насърчават хората да приемат кожата, в която се намират.

"Gen Z изигра важна роля в дестигматизирането на тези разкази за красотата, тъй като уверено казва "не" на "нормалното" и предизвиква теми, които преди това са били смятани за табу", казва тя.

Флоренсия Солари, креативен технолог в областта на AR и създател на филтри, се присъединява към това мнение. "Благодарение на социалните медии успяхме да получим достъп до многообразен набор от представи за това как изглежда красотата", каза тя.

"Филтрите на Instagram могат да ни помогнат да играем и да експериментираме с различни външности. Не е особено необходимо да излагаме лицето си на показ пред целия свят по всяко време и това невинаги означава ниско самочувствие, а може да бъде средство за експериментиране."

Солари добави, че благодарение на AR има възможност да се опитаме да се превъплътим в различен образ или дори да експериментираме с изразяването на пола, различно лице, грим или цвят на косата.

Сампо Паркинен, главен изпълнителен директор на Revieve Inc, доставчик на технологии за красота, който предлага персонализирани цифрови преживявания в областта на красотата, казва, че марките могат да използват AR, за да позволят на клиентите да пробват козметика виртуално, "без "разкрасяване" или други филтри".

"Тази възможност за "автентично изпробване" може да не изглежда толкова блестяща или красива, колкото изкуствено "разкрасеното" виртуално изпробване, но в крайна сметка осигурява на потребителя по-добро преживяване в реалния живот с марката", казва той.

Изкуствен интелект и повишена персонализация

Оливия Хоутън, ръководител на отдел "Красота и уелнес" в агенцията за стратегически прогнози The Future Laboratory, заяви, че потребителите търсят "по-съпричастно, интимно и индивидуализирано използване на технологиите".

