"Тяхното бъдеще е в Европа": Киев ще получи 6 млрд. евро от ЕС до април

У крайна ще получи първия транш от програмата за подпомагане на страната в размер на 4,5 млрд. евро през март, а вторият транш на стойност 1,5 млрд. евро ще бъде отпуснат през април, заяви в Киев изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис, предаде Укринформ.

"Вече финализираме механизма за подкрепа на Украйна, който се нарича Механизъм за Украйна... Първият транш от тази помощ в размер на 4,5 млрд. евро ще бъде получен през март, а скоро след това, през април, ще бъдат получени 1,5 млрд. евро", каза Домбровскис на съвместна пресконференция с украинския премиер Денис Шмигал.

На 27 февруари Европейският парламент подкрепи решението за стартиране на Механизма за Украйна – инструмент, който предвижда възможността Украйна да получи финансова и техническа помощ от ЕС на обща стойност 50 млрд. евро в периода 2024-2027 г.

