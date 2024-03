ЕНП подкрепи Фон дер Лайен за втори мандат (СНИМКИ/ВИДЕО)

Е вропейската народна партия (ЕНП) избра Урсула фон дер Лайен за свой кандидат за председател на Европейската комисия.

Представителите на ЕНП на конгреса в Букурещ одобриха кандидатурата ѝ за втори мандат с 400 гласа "за" и 89 "против".

Фон дер Лайен посочи войната в Украйна, кризата в Газа, която дестабилизира Близкия изток, и засилването на влиянието на Китай като ключови предизвикателства пред 27-членния блок с население от около 450 милиона души.

"Ние сме партията на хората и изпълняваме това, което ги вълнува", заяви Фон дер Лайен в своята реч, докато търсеше подкрепата на делегатите.

"Просперитет. Сигурност. Демокрация. От това се нуждаят хората в тези трудни времена", подчерта тя.

Putin sacrificed Russia to save himself. He is responsible for war crimes. There is a courtroom in the Hague waiting for him - Ursula von der Leyen, President of the European Commission.



Interestingly enough, this video was published on a Russian news Telegram channel. pic.twitter.com/nV0MNgH3Rs