Представители на Пекин и Киев разговаряха, какво обсъдиха

С пециалният представител на Китай по евразийските въпроси Ли Хуей посети Киев на 7 март за среща с украински официални лица.

Пристигането на китайския пратеник е част от втората му обиколка в Европа с цел да насърчи политическото уреждане на войната в Украйна въз основа на споразумението, постигнато по време на телефонния разговор между Володимир Зеленски и китайския му колега Си Дзинпин през април 2023 г.

Посещението на Русия, Полша, Франция, Германия и централата на ЕС в Брюксел също беше включено в списъка на Ли.

Украинските официални лица информираха китайската делегация за ситуацията на бойното поле, работата на Черноморския зърнен коридор, връщането на военнопленници, нарушаването от страна на Русия на Женевската конвенция във връзка с третирането на военнопленници, мерките за прилагане на украинската формула за мир и подготовката за първата Глобална среща на върха за мир в Швейцария.

