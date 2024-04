Тейлър Суифт влезе в класацията на милиардерите на "Форбс"

П евицата Тейлър Суифт се присъедини към Илон Мъск в класацията на най-богатите хора в света, съобщи Би Би Си.

Американската поп звезда влезе за първи път в списъка на милиардерите на сп. "Форбс" със състояние, оценено на 1,1 милиарда долара.

В класацията намери място и създателят на Чат Джи Пи Ти Сам Олтман с 1 милиард долара.

Начело в списъка с приблизително 233 милиарда долара са ръководителят на Ел Ве Ем Аш (LVMH/Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и семейството му, следвани от Илон Мъск и Джеф Безос.

Според "Форбс" класацията за 2024 г. включва рекордните 2781 милиардери - със 141 повече от миналата година и с 26 повече от предишния рекорд, поставен през 2021 г.

