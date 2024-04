Тейлър Суифт триумфира на церемонията на iHeartRadio Music Awards

Т ейлър Суифт триумфира на церемонията за музикалните награди на iHeartRadio в Лос Анджелис, като спечели шест отличия, включително и това за изпълнител на годината, съобщи на сайта си "Билборд".

Суифт благодари чрез видеопослание. Сред другите пет отличия са за поп изпълнител на годината, за турне на годината. Певицата получи девет номинации за наградите на iHeartRadio.

Mother does it again 🥹 Congrats #TaylorSwift for winning Artist of the Year at the #iHeartRadioAwards2024 🏆✨️



[📸 @iheartradio ] pic.twitter.com/xTViXlh0TI