Тейлър Суифт с урок по демокрация

А ко сте почитатели на Тейлър Суифт няма как да не сте видели кадрите, на които попзвездата спори с баща си. Темата на разгорещения спор е политика. Или по-точно дали Тейлър трябва да се изказва публично по политически въпроси и за кандидати - в този случай в защита на репродуктивните права на жените.

Баща ѝ се обявява против това, защото иска дъщеря му да остане в своята писта: музиката. Не е добре за нейната безопасност, кариера или психично здраве да се разхожда из това минно поле на противоречия, да отчуждава хората и да привлича насилници по пътя си. Един от мениджърите ѝ се съгласи - наистина ли иска да види само половината от хората на следващото си шоу?

На моменти Тейлър се просълзява. Тя казва на баща си, че да говори за основните си убеждения е просто нещо, което чувства като морално задължение. И, разбира се, тя прави точно това - всъщност, накрая стига дотам, че подкрепя Джо Байдън за президент през 2020 г. (Сигурно е подействало; в крайна сметка той спечели, въпреки че някои бивши президенти искат да вярвате в нещо друго).

