Талибани арестуваха 70-годишна британска двойка в Афганистан

79-годишният Питър Рейнолдс и съпругата му Барби, на 75 години, са били задържани на 1 февруари в провинция Бамиян, докато се връщали в дома си. Заедно с тях са арестувани и американски гражданин, както и афганистанец, съобщи говорителят на Министерството на вътрешните работи на талибаните.

Министерството на външните работи на Обединеното кралство обяви в понеделник, че оказва подкрепа на семейството им.

Двойката посвещава 18 години на образователни проекти в Афганистан

Питър и Барби Рейнолдс ръководят образователни проекти в Афганистан от 18 години. Дъщеря им, Сара Ентуисъл, сподели пред BBC, че не се е чувала с родителите си повече от две седмици.

Afghan-Taliban have kidnapped an elderly British couple in Afghanistan. Truly a bunch of thugs and savages are in control over Afghanistan. The world and the region should expect more horror in near future. pic.twitter.com/TZbPWeI71H — Atiq Lotan (@Lotan_Atiq) February 25, 2025

В изявление представителят на талибаните Абдул Матин Кани заяви:

"Взимаме под внимание редица съображения и след оценка ще се постараем да ги освободим възможно най-скоро."

По думите му, и тримата чужденци са притежавали афганистански паспорти и лични карти.

Неясни обвинения

Не е ясно по какви обвинения са били арестувани Питър и Барби Рейнолдс. Един от проектите им включва обучение за майки и деца – инициатива, която, според семейството, е била одобрена от местните власти, въпреки талибанската забрана жените да работят и момичетата над 12-годишна възраст да получават образование.

Двойката се запознава в Университета в Бат и се женят в Кабул през 1970 г. От 2009 г. насам изпълняват образователни проекти в пет училища в Кабул и в едно в Бамиян.

A British couple in their seventies have been arrested by the Taliban in Afghanistan.



Vincent McAviney had more details on #BBCBreakfast https://t.co/PpKgR4QWvY pic.twitter.com/jDMVHpHxqv — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 24, 2025

След като талибаните завземат властта през август 2021 г., повечето от техните колеги напускат страната, но г-н и г-жа Рейнолдс решават да останат.

Тревога за здравето на г-н Рейнолдс

🔴 Peter and Barbie Reynolds ‘do not understand’ why they have been detained despite staying in Afghanistan during ‘their hour of need’



Find out more 👇https://t.co/dtdGpSt56i pic.twitter.com/aVOrHRJOoM — The Telegraph (@Telegraph) February 24, 2025

Първоначално след ареста двойката успява да поддържа връзка с четирите си деца чрез текстови съобщения. Те потвърдили, че са задържани от Министерството на вътрешните работи на талибаните, но уверили семейството си, че са „добре“.

Три дни по-късно обаче комуникацията рязко прекъсва и оттогава децата им не са получили никакви новини.

Сара Ентуисъл, дъщеря на двойката, която живее в Дейвънтри, Нортхамптъншър, каза пред BBC:

"Изминаха повече от две седмици, откакто съобщенията спряха. Бихме искали талибаните да ги освободят, за да могат да се върнат в дома си и да продължат работата си."

Пред Sunday Times тя допълни:

"Те казаха, че не могат да си тръгнат, когато афганистанците са в час на нужда. Бяха педантични относно спазването на правилата, дори когато те постоянно се променяха."

Ентуисъл подчерта и сериозността на здравословното състояние на баща си:

"Майка ми е на 75 години, а баща ми е почти на 80. Той се нуждае от лекарства за сърцето си след мини инсулт. Те просто се опитваха да помогнат на страната, която обичат. Идеята, че ги държат, защото са обучавали майки и деца, е възмутителна."

Арест заради работата им в НПО?

Според информационната агенция PA, двойката е била арестувана заедно с американската си приятелка Фей Хол и техен афганистански преводач.

Източник, описал г-н и г-жа Рейнолдс като „най-почтените хора, които някога съм срещал“, твърди, че на Питър Рейнолдс е отказан достъп до необходимите му лекарства и че състоянието му „не е добро“.

Децата на двойката са написали писмо до талибаните с молба за освобождаването на родителите им:

"Не разбираме причините за ареста им. Те винаги са изразявали доверието си във вас и са вярвали, че като афганистански граждани ще бъдат третирани справедливо."

"Признаваме, че в миналото е имало случаи, когато подобни ситуации са водили до обмен между вашето правителство и западните нации. Родителите ни обаче винаги са заявявали ангажимента си към Афганистан и предпочитат да пожертват живота си, отколкото да станат част от преговори за откуп или да бъдат използвани като разменна монета."

Ограничена помощ от британските власти

Министерството на външните работи на Обединеното кралство потвърди, че знае за задържането на двама британски граждани в Афганистан, но призна, че възможностите за помощ са ограничени.

След превземането на властта от талибаните през 2021 г., Великобритания затвори посолството си в Кабул и изтегли дипломатите си от страната.

Официални източници на талибаните съобщиха пред BBC, че задържаните британци са работили за неправителствена организация в Бамиян. Според един от тях, те са били арестувани преди около 20 дни, след като използвали самолет, без да уведомят полицейските сили в Бамиян или граничните власти.

Талибаните официално забраниха на жените да работят за неправителствени организации през 2022 г. През декември 2023 г. Al Jazeera съобщи, че талибаните са заявили намерението си да закрият всички неправителствени организации, в които има жени на работа.

Външното министерство на Обединеното кралство подчерта, че поради липсата на дипломатическо присъствие в Афганистан, подкрепата за британските граждани там е „силно ограничена“. Лондон също така продължава да препоръчва на британците да избягват всякакви пътувания до страната.

