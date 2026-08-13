България

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

Приходната агенция е съставила 1635 акта и е наложила глоби за близо 2 млн. евро

Василена Василева Василена Василева

13 август 2026, 14:18
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Н ационалната агенция за приходите (НАП) е извършила 23 420 проверки за спазване на изискванията по Закона за въвеждане на еврото. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите (КЗП).

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Проверките са извършени в рамките на едногодишния период, през който търговците бяха задължени да обозначават цените едновременно в левове и евро.

  • Какво се промени от 9 август?

Периодът на задължително двойно обозначаване на цените започна на 8 август 2025 г. и приключи на 8 август 2026 г.

От 9 август продажните цени вече трябва да бъдат посочвани в евро.

До 9 август 2027 г. обаче продължава да действа забраната за икономически необосновано увеличение на цените. Контролът по това изискване вече се осъществява от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.

  • Къде са извършени най-много проверки?

Фискалните инспектори на НАП са извършили над 4200 проверки в магазини за хранителни стоки, повече от 375 проверки в магазини за месо и риба и над 857 проверки на бензиностанции.

Проверени са още:

- 501 паркинга;
- 625 обекта за медицински услуги;
- 668 заведения за бързо хранене;
- 868 кафенета и заведения.

В резултат на проверките са съставени 1635 акта за установяване на административни нарушения.

Издадени са и 898 наказателни постановления, като общата стойност на наложените санкции е 1 951 657 евро.

„Глобите са около 7 процента от проверките“, посочи Марков.

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По думите му основната цел на контролната дейност не е била да се създават затруднения за бизнеса.

„Целта на проверките на НАП винаги е била да защитим потребителите, не да тормозим бизнеса“, заяви той.

  • НАП: Преходът към еврото е преминал плавно

Марков посочи, че според общата институционална оценка на Европейската централна банка, Българската народна банка и Европейската комисия преходът към еврото е преминал плавно и без сериозни сътресения.

„Нямаше шокови цени“, отбеляза той.

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По думите му оценките показват, че инфлационният ефект от въвеждането на еврото е около 0,3–0,4 процента, което е в рамките на нормалното за държавите, въвели единната европейска валута.

Заместник-изпълнителният директор на НАП благодари на служителите от „Фискален контрол“, които по думите му са работили денонощно по постъпилите сигнали.

Марков определи отчетените над 23 000 проверки като най-големия брой инспекции, извършвани досега от НАП в рамките на подобна контролна кампания.

  • Какво показват проверките по Черноморието?

По време на пресконференцията заместник-изпълнителният директор на НАП Зоя Габровска представи и данни от лятната контролна кампания на приходната агенция.

По Черноморието до момента са извършени 2410 проверки, при които са установени 719 нарушения. Това означава, че нарушения са открити в около 30% от проверените обекти.

В цялата страна от началото на лятната кампания са извършени общо 5275 проверки, като са съставени 1849 акта за установяване на административни нарушения.

„Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40 процента, за разлика от другите градове“, посочи Габровска.

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  • 55 обекта са под наблюдение

Към момента 55 обекта са поставени под наблюдение от НАП – 40 от тях са в Бургаска област, а 15 във Варненска.

Габровска обясни, че ако при последващото наблюдение бъдат установени значителни отклонения, може да се предприемат допълнителни контролни действия.

От НАП призоваха потребителите също да участват активно в контрола.

Гражданите могат да проверяват касовите си бележки чрез мобилното приложение на приходната агенция и да подават сигнали при установяване на нередности в търговски обекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: Анелия Цветкова, БТА    
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