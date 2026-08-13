България

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

„Прогресивна България“ и „Продължаваме Промяната“ издигнаха свои номинации за управител на здравната каса

Василена Василева Василена Василева

13 август 2026, 13:56
Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник
Източник: БГНЕС

Д вама кандидати ще се състезават за поста управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след като срокът за внасяне на номинации изтече на 12 август.

„Прогресивна България“ предлага за поста д-р Владимир Даскалов, а „Продължаваме Промяната“ номинира Станимир Михайлов, който вече е ръководил институцията. Това показва справка в сайта на Народното събрание.

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За подуправител на НЗОК има само една кандидатура – тази на Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“.

  • Кои са кандидатите за управител на НЗОК?

Д-р Владимир Даскалов е завършил медицина във ВМИ – Пловдив през 1988 г., след което е специализирал във Франция и Австрия. Значителна част от професионалния му път е свързана с Военномедицинската академия.

През 2011 г. Даскалов поема ръководството на Операционния център, а десет години по-късно става заместник-директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София.

Той е заемал ръководни длъжности и в други лечебни заведения. В периода април–ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания.

След това оглавява Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“. В момента е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“.

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  • Станимир Михайлов вече е бил начело на касата

Другият кандидат за управителския пост – Станимир Михайлов, вече има опит начело на НЗОК.

Той беше избран за управител през 2023 г., но година по-късно Народното събрание го освободи от длъжността. Впоследствие Конституционният съд обяви решението на парламента за противоконституционно.

Михайлов е магистър по икономика и има квалификации в областта на търговията с ценни книжа, финансовия и кредитния анализ и банковото дело.

Над 15 години от професионалния му път са свързани с банковия сектор. Между 2005 и 2010 г. той последователно е прокурист, икономически директор и изпълнителен директор на „Токуда Банк“. До октомври 2012 г. е изпълнителен директор на „Инвестбанк“. Бил е и член на управителните съвети на двете банки.

През следващото десетилетие Михайлов развива консултантска дейност и търговско представителство чрез собствени дружества. От февруари 2022 г. до 2023 г. е председател на Съвета на директорите на болница „Лозенец“.

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  • Само един кандидат за подуправител

За заместник на бъдещия управител на НЗОК е предложен един кандидат – Здравко Шушков, номиниран от „Прогресивна България“.

Шушков е завършил „Автомобилна техника“ в Техническия университет – София. През 2003 г. придобива магистърска степен по „Стопанско управление“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Професионалният му опит е основно в застрахователния сектор. През 2002 г. става началник на отдел „Ликвидация“ в Централното управление на ДЗИ, а през следващите 12 години заема различни ръководни позиции в компанията.

Работил е и в „Български пощи“, а от май 2014 г. е управител и представляващ застрахователния брокер „Корпорекс България“.

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  • Какво предстои?

Следващата стъпка е кандидатурите да бъдат разгледани от парламентарната Комисия по здравеопазването.

Предстои кандидатите за управител и подуправител на НЗОК да бъдат изслушани след края на лятната ваканция на Народното събрание. След това окончателният избор ще бъде направен от депутатите.

Редактор: Василена Василева
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