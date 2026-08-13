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Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток

Над 1300 потребители са споделяли тренировки от бази в Близкия изток, показвайки маршрути, навици и движения на военнослужещи

13 август 2026, 13:30
Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток
Източник: БТА
  • Над 1300 потребители на Strava са публикували тренировки от американски военни бази в Близкия изток, разкривайки маршрути, часове и лични профили, което според експерти създава сериозен риск за сигурността.
  • Данните могат да разкриват модели на ежедневното движение и преместването на военнослужещи. Анализът посочва случаи, при които активности са проследявани около бази, впоследствие атакувани от Иран, макар пряката връзка между Strava и избора на конкретни цели да не е доказана.
  • Рискът е известен от години - още през 2018 г. Пентагонът предупреди, че данните за местоположение могат да бъдат използвани срещу отделни лица. Въпреки това британски и американски военнослужещи продължават да публикуват активности от чувствителни обекти, включително RAF Akrotiri и израелския ядрен център „Димона“.

Повече от 1300 потребители на Strava са споделяли тренировки от американски военни бази в Близкия изток, информация, която според експерти по сигурността може да е била използвана от Иран за проследяване и насочване на атаки срещу американски военнослужещи.

Приложението позволява на потребителите да споделят точните маршрути и часовете на своите бягания, велосипедни преходи и плувания. Нашият анализ установи хиляди подобни активности на територията на американски военни бази, намиращи се на фронтовата линия на войната с Иран.

Данните показват ежедневните навици в американските военни бази, както и модели на разполагане и изтегляне на персонал и придвижването му между различни бази, включително някои обекти, които не са обозначени на публични карти.

Повечето от хората, публикували своите активности, са го направили с истинските си имена, като по този начин са се идентифицирали като потенциални мишени за нападение или шпионаж.

Пробивът в сигурността се случва повече от седем години след като Пентагонът за първи път предупреди военнослужещите, че данните могат да бъдат „използвани за насочване срещу отделни лица“, и им забрани да използват функциите на приложението за проследяване на местоположението без разрешение, докато са на мисия.

По това време, през 2018 г., служител на Белия дом заяви, че „е напълно ясно, че данните на Strava представляват риск за сигурността“.

Експертът по специални операции и автор на книгата „Оръжията в сянката на Иран“ Джонатан Хакет обвини за продължаващото споделяне на данни за местоположението „слабия контрол и липсата на осведоменост“.

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Той добави, че Иран „почти сигурно“ използва приложения като Strava, за да проследява придвижването на американските военнослужещи в Близкия изток.

Анализ на Sky News на данните показва, че американски военнослужещи са се изтегляли от Близкия изток в продължение на седмици, преди САЩ и Израел да започнат изненадващата си атака срещу Техеран.

В някои случаи данните, споделени в Strava, може пряко да са допринесли за решенията на Иран за избор на цели.

На 1 март Иран предприе ответни атаки срещу американски бази в Близкия изток. Сред тях беше голяма военноморска база в Манама, Бахрейн.

По-късно стана ясно, че военноморската база до голяма степен е била евакуирана, като много военнослужещи са били преместени в жилищни сгради и хотели в града.

Sky News идентифицира профила в Strava на американски военно-морски контрактор, базиран в съоръжението. До една седмица преди началото на войната той редовно е записвал своите бягания около базата.

След два дни мълчание той отново се появил, този път обикаляйки двора на хотел Crowne Plaza.

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Възможно е Иран да е наблюдавал движенията му. Шест дни по-късно, по време на серията от атаки срещу военноморската база, Иран е бомбардирал и хотела. Съобщава се, че двама служители на Пентагона са били ранени.

Джоузеф Ярнецки, научен сътрудник в Кралския институт за отбранителни и стратегически изследвания и експерт по националната сигурност, заяви, че е „напълно възможно“ Иран да е използвал Strava, наред с други източници на данни, за да проследява къде се преместват американските военнослужещи и да ги превръща в цели.

„Това е много добре документиран канал за събиране на разузнавателна информация вече повече от осем години“, казва той.

И не става въпрос само за отделните бягания, които могат да бъдат използвани от Иран за определяне на цели.

Чрез събирането на стотици или хиляди отделни активности също така е възможно да бъде изграден модел, който разузнавателните анализатори наричат „модел на ежедневния живот“, повтарящите се ритми на ежедневните операции.

До началото на войната на 28 февруари американските военнослужещи във военновъздушната база „Мууафак ал-Салти“ в Йордания са публикували стотици бягания в Strava.

Военнослужещите са възобновили публикуването на своите активности през април, по време на прекратяването на огъня, но техният модел на ежедневна активност вече се е променил.

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Вместо бяганията да са равномерно разпределени в рамките на базата, 76% от тях вече са започвали или завършвали на едно-единствено място, казармите в източния край на базата.

На 17 юли Иран атакува тези казарми, като уби трима военнослужещи.

Когато представихме констатациите си пред Пентагона, оттам ни казаха да се обърнем към CENTCOM, военното командване, отговарящо за Близкия изток. CENTCOM не отговори на запитването, пише Sky News.

Но не само американски военнослужещи продължават да използват Strava.

Открихме действащи британски военнослужещи, които споделят активности от военновъздушната база RAF Akrotiri в Кипър, която е била атакувана от Иран. Общо установихме 12 000 тренировки, споделени от територията на базата от началото на януари.

Успяхме да проследим някои от тези профили по време на разполагането им в различни части на Близкия изток, включително до някои бази, които не са обозначени на публични карти.

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Открихме дори трима потребители на Strava, които са проследявали своите бягания на територията на израелския ядрен изследователски център „Димона“, най-чувствителното съоръжение в страната и многократна мишена на ирански атаки.

Вирпратап Викрам Сингх, военен експерт от Международния институт за стратегически изследвания, заяви, че данните от Strava „определено представляват заплаха за сигурността“.

Той отбеляза, че за разлика от други данни за местоположение, които Иран би могъл да получи по търговски път, данните от Strava в много случаи са свързани с пълното име на конкретния човек и с други негови профили в социалните мрежи.

„Това е типът информация, който би бил особено ценен, за да се потвърди, че сте избрали правилния човек за мишена, че сте се насочили към човек с подходящото ниво на старшинство“, казва той.

Говорител на Strava заяви, че компанията приема много сериозно сигурността и поверителността на своите потребители и предоставя широк набор от настройки за защита на личните данни, както и информация за начина на използването им.

„Както е посочено в нашите Общи условия, очакваме хората, работещи в чувствителни професии, да използват наличните им настройки за контрол и по подходящ начин да ограничават съдържанието, което споделят“, заяви говорителят.

Източник: Sky News    
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