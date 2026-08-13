Парите ни

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Часове след обявяването на града домакин част от местата вече изчезват

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 август 2026, 14:22
Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“
Източник: БТА

Б ургас е избран за домакин на „Евровизия 2027“, а часове след обявяването на града и датите цените в платформите за настаняване вече показват необичайна картина.

Двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май 2027 г., а големият финал – за 15 май.

Проверка на Vesti в Booking, Airbnb и Agoda за периода 11–16 май 2027 г. за двама възрастни, или пет нощувки около конкурсната седмица, показва оферти за няколко хиляди евро, предложения над 10 000 евро и отделни апартаменти, които минават границата от 20 000 евро.

В същото време наличността се променя много бързо, а част от по-достъпните предложения изчезват още докато проверяваме платформите.

Над 20 000 евро за апартамент с една спалня

Сред най-скъпите предложения, които Vesti намeри днес в Booking, е апартамент с една спалня, всекидневна, две бани, тераса и оборудвана кухня.

За пет нощувки и двама възрастни платформата показва цена от 20 871 евро с включени данъци и такси. 

Имотът дори не се намира в централната част на Бургас. Според информацията в обявата той е на 8,3 км от Бургаските солници, на 9,3 км от Музея на авиацията и на 12 км от летището.

Същият имот се появява и в Airbnb, където за периода 11–16 май и двама гости общата цена е 18 996 евро.

Така още първите резултати показват, че екстремно високите оферти не се ограничават само до центъра на града.

Близо 17 000 евро за две спални

Сред най-скъпите по-големи жилища, които намираме, е апартамент с две спални, три легла, всекидневна и площ 75 кв. м.

Имотът е на около 450 метра от плажа, а Booking показва цена от 16 960 евро за пет нощувки и двама възрастни.

Само часове след обявяването на Бургас за домакин на Евровизия 2027 част от офертите за периода около конкурса вече достигат няколко хиляди евро, а по-достъпните места остават все по-малко.
Само часове след обявяването на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ част от офертите за периода около конкурса вече достигат няколко хиляди евро, а по-достъпните места остават все по-малко. Източник: istock

Същото жилище присъства и в Agoda, където платформата показва 3492 евро на нощ след данъци и такси, или 17 460 евро за пет нощувки. В Booking общата цена за същия период е 16 960 евро, тоест разликата между двете платформи е около 500 евро.

Така сходна петцифрена цена за същия имот се вижда и в двете платформи.

И една спалня стига над 12 000 евро

Сериозни разлики има и между апартаментите с една спалня.

При проверката в Booking един такъв имот се предлага за 12 137 евро за пет нощувки.

Друг апартамент с една спалня е на цена от 6000 евро, а предложение за жилище с площ 77 кв. м достига 4995 евро.

Видими са и други оферти около 4633–4634 евро за пет нощувки.

Така четирицифрените суми вече не са единични сред наличните предложения за периода около конкурса.

Airbnb също показва цени за хиляди евро

Проверката в Airbnb за същите дати и двама гости показва подобна картина.

Освен 18 996 евро за апартамент с една спалня, сред резултатите се виждат още предложения за:

  • 14 036 евро за апартамент с една спалня;
  • 6549 евро за апартамент с една спалня;
  • 5882 евро за жилище с две спални и три легла;
  • 5321 евро за апартамент с една спалня;
  • 3500 евро за апартамент с една спалня.

Това са общите цени, които платформата показва за петте нощувки.

В Agoda цените също скачат

Agoda показва по-малък брой предложения, но и там разликите са сериозни.

За апартамент с две спални цената достига 3492 евро на нощ, а за друг апартамент с една спалня – 999 евро на нощ.

Сред останалите налични предложения има оферти около 650 евро и 595 евро на нощ.

Дори при тази по-ниска част от видимите предложения сметката за пет нощувки лесно достига няколко хиляди евро.

В Сарафово още има по-достъпни предложения

По-евтини варианти все още се намират в Сарафово – квартал на Бургас, но към момента на проверката те са единици и изчезват бързо.

Намерихме отделни оферти около 900–1000 евро за целия престой, което е значително под най-високите цени в другите части на града.

И в Сарафово обаче има доста по-скъпи предложения. Сред видимите резултати се появяват апартаменти с една спалня за около 2500 евро, както и оферти над 4600 евро за пет нощувки.

Така търсенето извън централната част на Бургас може да даде по-достъпни варианти, но те са малко и наличността им се променя бързо.

98% от местата не са налични за тези дати

Не само цените правят впечатление. Променя се и броят на свободните предложения.

Booking показва предупреждение, че 98% от местата за престой не са налични за избраните дати.

В рамките на самата проверка отделни предложения изчезват от резултатите, докато други сменят позицията си или се появяват при различна цена.

Това не означава непременно, че почти целият капацитет на Бургас вече е резервиран. Част от хотелите и собствениците може все още да не са отворили резервациите си за май 2027 г.

Но това, което платформите показват днес, е, че изборът за точно тези пет нощувки вече е ограничен и се променя много бързо.

Един и същ имот, различна цена

Проверката показва и чувствителни разлики между платформите. Крайната сума може да се различава според устройството, профила на потребителя и активните отстъпки, затова всички посочени стойности са тези, които Vesti видя при конкретната проверка през сайта.

Апартаментът с една спалня, който в Booking е обявен за 20 871 евро, в Airbnb се показва за 18 996 евро за същия период.

При апартамента с две спални Booking показва 16 960 евро за пет нощувки, докато Agoda дава цена от 3492 евро на нощ, или 17 460 евро за пет нощувки.

Затова една отделна оферта не може да се приема като ориентир за целия пазар, а цените трябва да се разглеждат като моментна справка.

Само часове след като Бургас е определен за домакин на „Евровизия 2027“ обаче едно вече се вижда ясно – за датите 11–16 май интересът е силен, по-достъпните свободни места са малко, а част от офертите достигат петцифрени суми.

Автор: Маргарита Костадинова
Евровизия 2027 Бургас Настаняване Високи цени Booking.com Airbnb Резервации Спекулация Ограничена наличност Туризъм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Парис Джексън разкри истината за детството си с Майкъл Джексън и битката с пороците

Парис Джексън разкри истината за детството си с Майкъл Джексън и битката с пороците

Мартин Грийн обясни защо са избрали Бургас за

Мартин Грийн обясни защо са избрали Бургас за "Евровизия"

„Беше луда нощ“: Травис Келси с първи думи след сватбата с Тейлър Суифт

„Беше луда нощ“: Травис Келси с първи думи след сватбата с Тейлър Суифт

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 2 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 2 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 2 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран

Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран

Свят Преди 11 минути

"Унижение" за американския лидер

Взрив в Ротердам, загинал и ранени

Взрив в Ротердам, загинал и ранени

Свят Преди 19 минути

От полицията заявиха, че на този етап няма непосредствени признаци за саботаж

Украйна извади от строя още две руски рафинерии

Украйна извади от строя още две руски рафинерии

Свят Преди 1 час

По-рано бе съобщено за удар и по обект на руската компания "Уайлдберис"

Забравете за дюнера: Ето кои са истинските кулинарни съкровища на Анталия

Забравете за дюнера: Ето кои са истинските кулинарни съкровища на Анталия

Любопитно Преди 1 час

Повечето икономисти очакват още едно повишение на лихвите на ЕЦБ, докато инфлацията остава над целта от 2%.

Икономисти очакват ЕЦБ да вдигне лихвите през септември

Парите ни Преди 1 час

83% от анкетираните прогнозират депозитната лихва да достигне 2,50%

Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември

Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември

България Преди 1 час

Евгени Симеонов: "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества

Обвиниха кметицата на Трайково за купуване на гласове

Обвиниха кметицата на Трайково за купуване на гласове

България Преди 1 час

В хода на досъдебното производство са били установени и разпитани свидетели, изготвена е и фоноскопна експертиза

.

Божидар Саръбоюков след бронза: Най-сладко е да успееш в последния опит

България Преди 2 часа

22-годишният ни лекоатлет донесе първо отличие за България от европейско първенство от 8 години насам. Саръбоюков призна, че е поел голям риск в последния си скок от 8.26 м и обяви, че му предстоят участия в Диамантената лига

Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия

Вулканичната пепел от Етна продължава да нарушава въздушния трафик в Сицилия

Свят Преди 2 часа

Изригването на вулкана и вулканичната пепел са причинили около €24 млн. загуби за туристическия сектор в Сицилия

Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса

Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса

Любопитно Преди 2 часа

18-годишният син на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс, зашемети с нова яркочервена прическа. Младежът, който наскоро взе диплома без фамилията на баща си, продължава да експериментира с визията си, следвайки хамелеонския стил на известната си майка

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

България Преди 2 часа

Приходната агенция е съставила 1635 акта и е наложила глоби за близо 2 млн. евро

<p>АМ &bdquo;Струма&ldquo; през Кресна: Последната пречка вече е премахната</p>

Магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле: Държавата осигурява 230 млн. евро за отчуждаване

България Преди 3 часа

Последната пречка пред проекта е отстранена, а обходът на Кресна се очаква да бъде готов до края на 2027 г.

.

Феноменът Gen Z: Защо младите харчат за кафе и пътувания, но се отказват от собствен дом

Любопитно Преди 3 часа

Gen Z започва да спестява за пенсия 10 години по-рано от своите родители, но отказва да купува жилища. Вместо това младите избират „икономиката на малките удоволствия“ – харчейки за пътувания, козметика и ежедневни радости.

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

България Преди 3 часа

„Прогресивна България“ и „Продължаваме Промяната“ издигнаха свои номинации за управител на здравната каса

<p>Абсолютен рекорд свари реколтата в Южна Корея</p>

Климатичен кошмар: Вадят сварени картофи директно от нивите в Южна Корея

Любопитно Преди 3 часа

Рекордната жега от 42,5°C в Южна Корея съсипа реколтата от картофи, правийки ги меки като сварени още в почвата. Овощните градини и зеленчуковите масиви са унищожени, а учените предупреждават за предстоящ срив и драстичен скок в цените на храните

Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток

Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Над 1300 потребители са споделяли тренировки от бази в Близкия изток, показвайки маршрути, навици и движения на военнослужещи

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Тайните послания в стила на Кристен Стюарт и Алия Шоукат: Как две модни вселени се преплитат?

Edna.bg

Кои вещи пазят енергията на бившия: 5 неща, които според поверията не трябва да държим след раздяла

Edna.bg

Христо Крушарски с любопитен коментар за трансфер на звезда на Локо Пд в ЦСКА

Gong.bg

Как 369 килограма кокаин се озоваха с лика на Халанд?

Gong.bg

Директорът на „Евровизия” Мартин Грийн: Конкурсът в Бургас ще носи българския дух

Nova.bg

5-годишното дете, което се бори за живота си, било бутнато от мост, твърдят съседи

Nova.bg