Вулканичната пепел от Етна продължава да нарушава въздушния трафик в Сицилия

Изригването на Етна е нанесло около 24 млн. евро загуби на туристическия сектор в Сицилия. Заради вулканичната пепел са отменени около 700 полета, а над 400 са пренасочени или реорганизирани, засягайки десетки хиляди пътници.

Летище „Катания-Фонтанароса“ остава затворено, докато пепелта представлява риск за полетите. Над 330 полета са пренасочени към Палермо, над 100 към Комизо и 22 към Трапани; отменени са и полети на Ryanair между Катания и София.

Краят на вулканичната активност не може да бъде предвиден, предупреждават от италианския INGV. Посоката на вятъра е решаваща за въздушния трафик, а кризата отново повдигна въпроса дали летището в Катания, разположено близо до най-активния вулкан в Европа, не трябва да бъде преместено.

Вулканът Етна парализира Сицилия - летището в Катания е затворено

Изригването на вулкана Етна и последвалите сериозни нарушения на въздушния трафик са причинили загуби за туристическия сектор в Сицилия за около 24 млн. евро, сочат оценки на търговската асоциация „Асоезерченти“ (Assoesercenti), цитирани от австрийската агенция АПА.

Летище „Катания-Фонтанароса“ остава затворено до 2:00 часа в петък заради вулканичната пепел. От петък до вторник, включително 12 август, са били отменени около 700 полета, а повече от 400 други са били пренасочени към други летища или реорганизирани. Полетите от летището в Катания от и до София на "Райънеър" за днес също са отменени.

Най-силно натоварване поемат останалите сицилиански летища. Над 330 полета са били пренасочени към Палермо, повече от 100 към Комизо и 22 към Трапани. Самото летище в Комизо също е било временно затворено за около 12 часа заради натрупване на вулканична пепел.

Десетки хиляди пътници са засегнати от отменените и пренасочените полети в разгара на летния туристически сезон. Много от тях са били принудени да използват автобусен и железопътен транспорт, за да напуснат острова.

Засега няма признаци, че ситуацията скоро ще се нормализира.

„Не можем да знаем колко дълго ще продължи активността на Етна“, заяви Стефано Бранка, директор на отдела по вулканология към италианския Национален институт по геофизика и вулканология (INGV).

По думите му системите за наблюдение позволяват да бъде прогнозирано началото на вулканичната активност, но не и кога тя ще приключи. За въздушния транспорт решаващо значение има посоката на вятъра. Облакът от вулканична пепел вече се е разпространил до Малта и Северна Африка. Докато въздушните течения го насочват на юг и към летището в Катания, нарушенията на полетите вероятно ще продължат.

На „Катания-Фонтанароса“ обстановката междувременно се е успокоила донякъде след хаотичните сцени през последните дни. Летищните оператори съобщават, че работят съвместно с властите, гражданската защита и другите летища в Сицилия, за да бъде осигурен възможно най-голям капацитет за авиокомпаниите и да бъде оказана помощ на блокираните пътници.

Кризата отново постави и въпроса за уязвимостта на едно от най-важните летища в Южна Италия заради близостта му до най-активния вулкан в Европа.

„Не Етна е на грешното място, а летището“, заяви италианският министър на гражданската защита Нело Мусумечи.

Като бивш президент на провинция Катания Мусумечи и преди е предлагал да бъде разгледана възможността летището да бъде преместено на ново място между Катания и Ена.

Опозицията в Сицилия обаче насочи критиките си към начина, по който регионалните власти управляват кризата. Лидерът на сицилианските социалдемократи Антъни Барбагало определи действията на регионалното правителство като „некомпетентни и недостатъчни“.