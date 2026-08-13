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Феноменът Gen Z: Защо младите харчат за кафе и пътувания, но се отказват от собствен дом

Gen Z започва да спестява за пенсия 10 години по-рано от своите родители, но отказва да купува жилища. Вместо това младите избират „икономиката на малките удоволствия“ – харчейки за пътувания, козметика и ежедневни радости.

13 август 2026, 13:59
Феноменът Gen Z: Защо младите харчат за кафе и пътувания, но се отказват от собствен дом
Източник: iStock

Gen Z показват силно желание да работят здраво и да спестяват за пенсия много по-рано от предходните поколения. Това тяхно намерение обаче влиза в пряк сблъсък с ежедневните им навици за харчене в бързо поскъпващия свят.

Последно проучване показва, че 95% от американците смятат, че страната се намира в криза с достъпността на живота. В тази среда именно младите хора са тези, които се отказват от големите финансови цели – като закупуването на собствено жилище – за сметка на ежедневното потребление.

Според доклад на Bank of America Institute, Поколението Z има най-ниското съотношение между спестявания и разходи в сравнение с което и да е друго поколение. Това означава, че всеки месец младежите харчат много повече, отколкото успяват да заделят.

Икономиката на „малките удоволствия“

Данните на банката разкриват, че разходите на младите за неща от първа необходимост са отстъпили пред „глезотии“ – кафета в изискани заведения, козметични процедури и пътувания.

Учените и икономистите наричат това поведение търсене на „незабавно удовлетворение“ и подкрепа за т.нар. „икономика на малките удоволствия“ (little treat economy).

Икони на холивудския стил на Gen Z поколението
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Интересен факт е, че това поведение се наблюдава във всички доходни групи на Gen Z, а не само сред най-богатите – ярък контраст спрямо икономическото разслоение при по-възрастните.

Как спестяват младите днес?

Въпреки разходите за малки удоволствия, 66% от представителите на Поколението Z все пак заделят някакви пари – спрямо 60% през миналата година.

  • 36% заделят останалите им пари в края на месеца;
  • 22% инвестират в частни пенсионни фондове;
  • 21% използват автоматични месечни преводи към спестовни сметки.

Популярност сред тях придобива и трендът „шумно бюджетиране“ (loud budgeting). При него хората открито заявяват финансовите си лимити и цели пред близки и приятели, за да свалят стигмата от това да живееш според възможностите си. Около 42% от младежите вече практикуват този метод.

Данните показват още, че Gen Z започва да спестява за пенсиониране около 10 години по-рано, отколкото го правеше поколението на бейби бумърите.

Месец за месец и в търсене на допълнителни доходи

Въпреки добри намерения, реалността остава трудна: 42% от младежите от Поколението Z живеят „от заплата до заплата“, а при тези с доходи под $50,000 годишно този процент скочва до цели 73%.

Проучване на консултантската фирма Simon-Kucher разкрива, че над половината (51%) от младежите са готови да жертват дългосрочни цели като купуването на дом, за да подобрят качеството си на живот днес.

За да поддържат този начин на живот, над 25% от тях имат повече от един източник на доходи. Делът на младежите, работещи на свободна практика или почасова работа (gig economy), нараства по-бързо отколкото при всяко друго поколение.

Източник: Newsweek    
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