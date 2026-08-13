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Климатичен кошмар: Вадят сварени картофи директно от нивите в Южна Корея

Рекордната жега от 42,5°C в Южна Корея съсипа реколтата от картофи, правийки ги меки като сварени още в почвата. Овощните градини и зеленчуковите масиви са унищожени, а учените предупреждават за предстоящ срив и драстичен скок в цените на храните

13 август 2026, 13:32
Климатичен кошмар: Вадят сварени картофи директно от нивите в Южна Корея
Източник: iStock

Н ебивала гореща вълна превърна почвата в Южна Корея във вряща фурна. Изпитващите рекорден жега региони са изправени пред аграрна катастрофа – картофите излизат от земята вече развалени и меки, сякаш са били предварително сварени, съобщи The Independent.

В планинския североизточен регион Гангуон фермерите копаят в нивите, които само преди седмица са изглеждали напълно здрави, за да установят, че цялата им реколта е напълно унищожена.

„Не са една или две ниви в това състояние. Дори не знам как да го опиша с думи, толкова ми е тежко“, споделя Ли Санг-хюк, който отглежда картофи в окръг Янгю, близо до границата със Северна Корея. Той признава, че работи в земеделието от 40 години, но никога не е виждал подобно нещо.

Горещата вълна съсипва прехраната на страната

Картофите са сред най-уязвимите култури към високите температури. Проучване от 2024 г., публикувано в списание Potato Research, вече алармира, че лятното производство на картофи в Южна Корея спешно се нуждае от нови, устойчиви на жега сортове, за да оцелее при климатичните промени.

Проблемът обаче не спира с картофите:

  • Пекинското зеле на хиляди декари почерня и изгоря на нивите, превръщайки се в прах, преди да бъде прибрано.
  • Ябълките в овощните градини буквално „слънчасват“ – кората им изгаря, а слънчевата страна побелява, спирайки узряването за предстоящите есенни празници.
  • Прасковите се пукат и гният директно по клоните на дърветата.

Абсолютен рекорд от 1904 година насам

Причината за бедствието е рекордът, отчетен на 2 август в югоизточния град Янгсан – 42,5°C. Това е най-високата температура, измервана в Южна Корея от началото на метеорологичните наблюдения преди повече от век.

До момента жегите са коствали живота на най-малко 31 души, а над 900 000 домашни животни и 1,4 милиона отглеждани риби са загинали.

Президентът на страната Ли Дже-мьонг заяви пред кабинета си, че това екстремно време е „нещо, което страната никога не е преживявала“, и призова за пълно преразглеждане на националната система за кризисни ситуации.

Празни рафтове и скок на цените

Самите земеделци са изправени пред огромен риск за здравето си. Въпреки официалните призиви на властите хората да не излизат на открито в най-горещите часове, фермерите са принудени да работят, за да спасят каквото могат.

„Казват ни да не излизаме през деня, но прасковите продължават да гният на дърветата“, казва фермерът Пак Вон-сон.

Очаква се загубите на картофи и зеленчуци да доведат до драстичен скок в цените на хранителните стоки точно преди „Чусок“ – тридневния есенен празник на жътвата в Южна Корея, когато семействата традиционно купуват големи количества храна.

Според Световната метеорологична организация през последните 35 години Азия се затопля с почти двойно по-бързи темпове спрямо предходните десетилетия, правийки подобни аномалии новото нормално за региона.

Източник: The Independent    
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