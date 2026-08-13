Магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле: Държавата осигурява 230 млн. евро за отчуждаване

И зграждането на магистралното трасе през Кресненското дефиле ще бъде финансирано с държавни средства, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на инспекция на трасето.

За отчуждаването на имотите, свързани с изграждането на магистралното трасе, са предвидени около 230 млн. евро.

На инспекцията присъстваха и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, областният управител Васил Трендафилов и депутатите д-р Александър Попов, Георги Кунчев и Рашко Динков.

Защо държавата ще финансира трасето

По думите на Шишков първоначално са били предвидени средства, включително европейско финансиране, но забавянето на процедурите е променило ситуацията. Именно продължителното отлагане на проекта е сред причините България да не може да разчита на европейско финансиране за този етап.

„Не може няколко пъти да се отлага този процес. Естествено, няма как европейските ни партньори да ги отлагат до безкрайност“, заяви Шишков.

Той определи като „поредица от партизански акции“ действията през годините, които са затруднявали изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле.

„Липсата на политическо и експертно решение ни докара до това положение“, коментира регионалният министър.

По думите му още през 2017 г. е било взето решение за разделяне на трасето на две платна, а през 2018 г. процедурата е влязла в съдебна фаза. След това с години не е било вземано окончателно решение за начина, по който проектът да бъде довършен.

Държавата ще продължи процедурите и ще се стреми да работи паралелно по проектирането, отчуждаването и строителството, за да бъде наваксано изгубеното време.

230 млн. евро за отчуждаване

Около половината от 23-километровото трасе вече има одобрен подробен устройствен план, а за останалата част предстои да приключат необходимите процедури.

„Това, което ще направим, е да завършим отчуждаването, защото първата стъпка е направена. Надявам се за няколко месеца да бъде извършено“, заяви Шишков.

Той посочи, че за отчуждаването са предвидени около 230 млн. евро. Предстоят и действия за одобряване на подробния устройствен план за останалата част от трасето.

Последната пречка е отстранена

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че последната пречка пред строителството на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле е била отстранена.

Става въпрос за близо 80 декара горски територии, които са били включени като гори във фаза на старост след одобряването на подробния устройствен план за трасето.

Шишков обясни, че през 2025 г. са започнали две процедури – по съгласуването на подробния устройствен план за изграждането на отсечката и по новата заповед за включване на гори във фаза на старост.

През февруари 2026 г. подробният устройствен план е бил одобрен, като Министерството на земеделието и държавните горски предприятия са го съгласували без забележки.

По думите на Абровски обаче два месеца по-късно е била издадена заповед, с която близо 80 декара по протежението на вече одобреното трасе са били включени като гори във фаза на старост.

„Не мога да кажа дали това е станало поради незнание, неглижиране или защото министърът е бил подведен. Отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект“, каза Абровски.

С нова заповед, издадена тази сутрин, въпросните около 80 декара са извадени от горите във фаза на старост. На тяхно място са включени реални гори във фаза на старост с около 20 декара повече.

„Тази грешка е установена и от тази сутрин тя вече е отстранена“, заяви министърът.

Какво се случва с обхода на Кресна?

Паралелно с подготовката на магистралното трасе продължава изграждането на обходния път на Кресна.

Строителството на отсечката започна на 27 ноември миналата година. Тя е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 на автомагистрала „Струма“.

Обходът ще преминава източно от Кресна, като целта е транзитният трафик да бъде изведен извън населеното място и да се повиши безопасността на движението.

Шишков заяви, че строителството върви активно и очаква обектът да бъде завършен до края на следващата година.

„Уверявам се, че до края на другата година обходът на Кресна ще бъде завършен. Ние, разбира се, ще го следим. Аз нямам притеснения, поне засега всичко върви добре“, каза той.

Баланс между строителството и природата

Регионалният министър подчерта, че при изграждането на инфраструктурата трябва да бъде намерен баланс между развитието на пътната мрежа и опазването на природата.

„Не казвам, че трябва да унищожаваме природата, но нека се съобразяваме и с нас. За това сме тук рамо до рамо, за да можем да гарантираме, че строежите и гората по никакъв начин няма да ощетят нашата природа“, заяви Шишков.

Проектът през Кресненското дефиле е един от най-дълго отлаганите инфраструктурни проекти в България. Завършването му се очаква да сложи край на преминаването на интензивния транзитен трафик през Кресна и да подобри безопасността по направлението към Гърция.