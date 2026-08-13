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Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса

18-годишният син на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс, зашемети с нова яркочервена прическа. Младежът, който наскоро взе диплома без фамилията на баща си, продължава да експериментира с визията си, следвайки хамелеонския стил на известната си майка

13 август 2026, 14:31
Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса
Източник: Getty Images

С инът на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс, изненада с ярка и дръзка визия. 18-годишният младеж бе уловен от папараци в Лос Анджелис на излизане от тренировка по муай тай с чисто нов, яркочервен цвят на косата, съобщи Page Six.

Новата му пънк прическа е късо подстригана отстрани и с по-дълги, рошави кичури отгоре. Само преди броени дни той бе засечен с изрусена руса коса, което означава, като драстичната промяна е станала в последните часове.

Нокс изглежда третира косата си като настроенията си през цялата година – започна я с платинено русо, а през пролетта заложи на огнено оранжево. Миналия ноември той привлече вниманието с бонбонено розови бодлички, които бързо предизвикаха сравнения с легендарния розов боб на майка му от филма „Любовни приключения“ от 1998 г.

Хамелеонският ген на майка му

Експериментите с косата явно са наследствена черта. В края на 90-те години Анджелина Джоли доказа, че може да носи с финес всичко – от обръсната глава до подстрижка в платинено русо.

През 2000 г. тя се появи на наградите „Златен глобус“ със синкаво-сива коса, а само месец по-късно прибра своя „Оскар“ с гарвановочерна коса до кръста.

Нокс, който навърши 18 години през юли, е второто най-малко дете от шестте деца на Джоли и Брад Пит, роден минути преди сестра си близначка Вивиан.

Окончателно скъсване с Брад Пит

Актьорите от „Мистър и мисис Смит“ се разделиха през 2016 г. и прекараха повече от осем години в съдебни битки, преди окончателно да финализират развода си.

И шестте деца застанаха на страната на майка си, като няколко от тях официално се отказаха от фамилията Пит. Актьорът почти няма контакт с тях.

Дипломата за завършване на средно образование на Нокс е била издадена единствено на името „Нокс Джоли“. Източник разкрива, че младежът е отпразнувал завършването си заедно с майка си и братята и сестрите си, след което е прекарал вечерта на бойния ринг в клуб в центъра на Лос Анджелис.

Източник: Page Six    
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