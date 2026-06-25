Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.

Б елгия отбеляза днес най-горещия си ден откакто се води статистика, а се очаква температурите да се повишат още, предаде ДПА.

Метеорологичната станция в Брюксел отчете 34,6 градуса този следобед, с което бе подобрен 50-годишният рекорд за най-висока температура, поставен през 1976 г.

Въпреки това, според белгийските медии, рекордът от днес може скоро да бъде подобрен. Според прогнозите температурите на някои места могат да достигнат 40 градуса.

Националният метеорологичен институт на Белгия издаде червен код за опасно горещо време за две източни провинции за утре.

Рекордната жега в Белгия настъпва на фона на ранната лятна гореща вълна, заради която термометрите достигнаха до близо или над 40 градуса в части от Западна Европа, което предизвика предупреждения от най-висока степен в страни като Франция, Великобритания, Испания и Германия.

A powerful heat wave continues to grip Europe, with France setting a new all-time record for its hottest day ever. pic.twitter.com/qeGbuoXfqa — Breaking911 (@Breaking911) June 25, 2026

Великобритания днес отчете най-горещия си юнски ден, откакто се води статистика, на фона на ранната лятна гореща вълна в Западна Европа, отнела живота на десетки хора, прекъснала електроснабдяването и довела до спиране на учебните занятия и затваряне на културни обекти, предаде Ройтерс.

Франция и Великобритания издадоха предупреждение към работещите хора да приспособят всекидневните си дейности така, че да избегнат риска от прегряване. Франция повиши до най-високо нивото на мобилизация на здравните служби, което означава, че могат да бъдат отменени неспешните операции и да се даде приоритет на грижата за засегнатите от жегите хора.

Париж преживя още един горещ ден, като термометрите във френската столица показваха 40,9 градуса вчера, което е рекорд за месец юни.

Температурите стигнаха днес 36,4 градуса в Югозападна Англия, с което бе поставен нов рекорд за месец юни, подобрил отчетения вчера, съобщи британската метеорологична служба.

Тя разшири обхвата на червения код за опасно горещо време върху повече райони за утре, а подобно предупреждение беше обявено за утре и в Нидерландия.

The Red Cross is going all out to support homeless and isolated individuals in Belgium as the country faces sweltering heat. https://t.co/SW2jdDjaCj — The Brussels Times (@BrusselsTimes) June 24, 2026

Как да се предпазим от горещините?

Защитата от горещините е съвкупност от превантивни мерки и стратегии за поведение, целящи да минимизират рисковете за човешкото здраве, произтичащи от екстремно високи температури на околната среда. Излагането на интензивна жега може да доведе до редица патологични състояния, вариращи от топлинен обрив и дехидратация до опасни за живота усложнения като топлинен удар и сърдечно-съдови инциденти.

Значимостта на този въпрос нараства в контекста на глобалните климатични промени, които водят до по-чести и продължителни горещи вълни. Исторически, обществата са адаптирали архитектурата и начина си на живот към местния климат, но съвременният градски начин на живот налага необходимостта от специфични протоколи за поведение при неблагоприятни метеорологични условия.

Основните аспекти на защитата от горещините включват хидратация, адаптиране на облеклото и ограничаване на физическата активност. Препоръчително е приемът на течности – предимно вода – да бъде постоянен, без изчакване на чувството за жажда. Избягването на алкохол, кофеинови напитки и висококалорични храни помага на организма да регулира телесната си температура по-ефективно. Относно облеклото, леките тъкани от естествени материали като памук или лен, съчетани със светли цветове, способстват за по-добро охлаждане на тялото.

Важен елемент е и управлението на вътрешната среда. През най-горещите часове на деня (обикновено между 11:00 и 17:00 ч.) е необходимо ограничаване на престоя на открито. Ако се налага излизане, използването на защитни средства като широкопола шапка, слънчеви очила и слънцезащитен крем е задължително за предотвратяване на прегряване и кожни увреждания. Жилищните пространства трябва да се проветряват в хладните часове на денонощието – ранна сутрин или късна вечер, като през деня прозорците се държат затворени и засенчени с плътни завеси или щори.

Специално внимание следва да се обърне на уязвимите групи от населението: кърмачета, малки деца, възрастни хора и лица с хронични заболявания. Те губят терморегулаторните си способности по-бързо и са изложени на по-висок риск от топлинен стрес. В случай на симптоми като силно главоболие, учестен пулс, световъртеж, гадене или загуба на съзнание, е необходима незабавна намеса. Пострадалият трябва да бъде преместен на хладно място, да бъде охладен с хладни компреси и при необходимост да се потърси спешна медицинска помощ. Информираността и превантивното планиране са основни инструменти за запазване на здравето и работоспособността по време на периоди с екстремно високи температури.