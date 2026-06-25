Свят

Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.

Брюксел подобри рекорд от 1976 г., а страната е под предупреждение за опасни жеги

25 юни 2026, 18:45
Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.
Източник: БТА

Б елгия отбеляза днес най-горещия си ден откакто се води статистика, а се очаква температурите да се повишат още, предаде ДПА.

Метеорологичната станция в Брюксел отчете 34,6 градуса този следобед, с което бе подобрен 50-годишният рекорд за най-висока температура, поставен през 1976 г.

Въпреки това, според белгийските медии, рекордът от днес може скоро да бъде подобрен. Според прогнозите температурите на някои места могат да достигнат 40 градуса.

Националният метеорологичен институт на Белгия издаде червен код за опасно горещо време за две източни провинции за утре.

Рекордната жега в Белгия настъпва на фона на ранната лятна гореща вълна, заради която термометрите достигнаха до близо или над 40 градуса в части от Западна Европа, което предизвика предупреждения от най-висока степен в страни като Франция, Великобритания, Испания и Германия.

Великобритания днес отчете най-горещия си юнски ден, откакто се води статистика, на фона на ранната лятна гореща вълна в Западна Европа, отнела живота на десетки хора, прекъснала електроснабдяването и довела до спиране на учебните занятия и затваряне на културни обекти, предаде Ройтерс.

Франция и Великобритания издадоха предупреждение към работещите хора да приспособят всекидневните си дейности така, че да избегнат риска от прегряване. Франция повиши до най-високо нивото на мобилизация на здравните служби, което означава, че могат да бъдат отменени неспешните операции и да се даде приоритет на  грижата за засегнатите от жегите хора.

Париж преживя още един горещ ден, като термометрите във френската столица показваха 40,9 градуса вчера, което е рекорд за месец юни.

Температурите стигнаха днес 36,4 градуса в Югозападна Англия, с което бе поставен нов рекорд за месец юни, подобрил отчетения вчера, съобщи британската метеорологична служба. 

Тя разшири обхвата на червения код за опасно горещо време върху повече райони за утре, а подобно предупреждение беше обявено за утре и в Нидерландия.

  • Как да се предпазим от горещините?

Защитата от горещините е съвкупност от превантивни мерки и стратегии за поведение, целящи да минимизират рисковете за човешкото здраве, произтичащи от екстремно високи температури на околната среда. Излагането на интензивна жега може да доведе до редица патологични състояния, вариращи от топлинен обрив и дехидратация до опасни за живота усложнения като топлинен удар и сърдечно-съдови инциденти.

Значимостта на този въпрос нараства в контекста на глобалните климатични промени, които водят до по-чести и продължителни горещи вълни. Исторически, обществата са адаптирали архитектурата и начина си на живот към местния климат, но съвременният градски начин на живот налага необходимостта от специфични протоколи за поведение при неблагоприятни метеорологични условия.

Основните аспекти на защитата от горещините включват хидратация, адаптиране на облеклото и ограничаване на физическата активност. Препоръчително е приемът на течности – предимно вода – да бъде постоянен, без изчакване на чувството за жажда. Избягването на алкохол, кофеинови напитки и висококалорични храни помага на организма да регулира телесната си температура по-ефективно. Относно облеклото, леките тъкани от естествени материали като памук или лен, съчетани със светли цветове, способстват за по-добро охлаждане на тялото.

Важен елемент е и управлението на вътрешната среда. През най-горещите часове на деня (обикновено между 11:00 и 17:00 ч.) е необходимо ограничаване на престоя на открито. Ако се налага излизане, използването на защитни средства като широкопола шапка, слънчеви очила и слънцезащитен крем е задължително за предотвратяване на прегряване и кожни увреждания. Жилищните пространства трябва да се проветряват в хладните часове на денонощието – ранна сутрин или късна вечер, като през деня прозорците се държат затворени и засенчени с плътни завеси или щори.

Специално внимание следва да се обърне на уязвимите групи от населението: кърмачета, малки деца, възрастни хора и лица с хронични заболявания. Те губят терморегулаторните си способности по-бързо и са изложени на по-висок риск от топлинен стрес. В случай на симптоми като силно главоболие, учестен пулс, световъртеж, гадене или загуба на съзнание, е необходима незабавна намеса. Пострадалият трябва да бъде преместен на хладно място, да бъде охладен с хладни компреси и при необходимост да се потърси спешна медицинска помощ. Информираността и превантивното планиране са основни инструменти за запазване на здравето и работоспособността по време на периоди с екстремно високи температури.

Източник: БТА    
Белгия гореща вълна температурни рекорди времето в Европа червен код горещини климатични промени Западна Европа метеорологична прогноза екстремни температури
Последвайте ни

По темата

Пуснаха под домашен арест Стоян Колев

Пуснаха под домашен арест Стоян Колев

Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.

Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.

Прокуратурата разследва сигнал за поръчков побой над журналист в България

Прокуратурата разследва сигнал за поръчков побой над журналист в България

Опустошително: Две мощни земетресения във Венецуела взеха стотици жертви, обявено е извънредно положение

Опустошително: Две мощни земетресения във Венецуела взеха стотици жертви, обявено е извънредно положение

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мелони закъсня с 30 минути, Макрон я посрещна с целувки в Антиб

Мелони закъсня с 30 минути, Макрон я посрещна с целувки в Антиб

Свят Преди 18 минути

Лидерите обсъждат икономическо сътрудничество и европейски стратегически приоритети

Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Това съобщи британска морска агенция и посочи, че няма жертви

<p>Демерджиев: Невзоров спомена механизма, по който е давал показания</p>

Министър Демерджиев: Олег Невзоров спомена механизма, по който е давал показания

България Преди 2 часа

Министърът допълни, че се работи активно по случая „Баба Алино“

Мъж държал съпругата си под ключ и я тормозел повече от година, настаниха го в психиатрия

Мъж държал съпругата си под ключ и я тормозел повече от година, настаниха го в психиатрия

България Преди 2 часа

Жената е заявила, че в продължение на повече от една година е била подложена на постоянен физически и психически тормоз, като е била и системно заключвана в семейното жилище

Моден триумф за 35 долара: Зендая взриви Париж с тениска от eBay вместо скъпа рокля

Моден триумф за 35 долара: Зендая взриви Париж с тениска от eBay вместо скъпа рокля

Любопитно Преди 2 часа

Зендая взриви червения килим в Париж, като облече уголемена винтидж тениска на Спайдър-мен, купена от eBay за едва 35 долара. В комбинация с обувки Louboutin, визията ѝ доказа, че истинският стил не изисква милиони и подпали нова модна вълна

Да помогнем на малката Вики да живее: Шумен се връща в 90-те за една благородна кауза

Да помогнем на малката Вики да живее: Шумен се връща в 90-те за една благородна кауза

България Преди 2 часа

С диагноза невробластом IV стадий Вики има нужда от незабавно лечение в чужбина, за да оцелее. Малкият герой има нужда от спешно лечение в чужбина, за да има шанс да живее

Акция на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна

Акция на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна

България Преди 3 часа

На територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството

По следите на изгубеното куче

По следите на изгубеното куче

Любопитно Преди 3 часа

Сигурно всеки притежател на домашен любимец е преживял поне веднъж тревогата на голямото търсене. Но какво да правим, когато часовете се превърнат в дни, а дните - в седмици? Когато кучето ти е възрастен, глух лабрадор с болни стави, изгубен в планината?

„Светъл полет, бели орлета“: Стадионът на „Славия“ потъна в цветя след трагедията на АМ „Тракия“

„Светъл полет, бели орлета“: Стадионът на „Славия“ потъна в цветя след трагедията на АМ „Тракия“

България Преди 3 часа

Трагедията, разиграла се на 290-ия километър в посока Бургас, предизвика вълна от съпричастност и спешно обедини столичните клубове в името на каузата за пътна безопасност

Внимание, туристи: Затварят околовръстното на Солун и в двете посоки през уикенда

Внимание, туристи: Затварят околовръстното на Солун и в двете посоки през уикенда

Свят Преди 3 часа

Движението ще бъде спряно и в двете посоки в района на Пилея – Панорама заради строеж, а трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути

DARA става новото лице на България пред света

DARA става новото лице на България пред света

Любопитно Преди 3 часа

Победителката от „Евровизия 2026“ става част от мащабна рекламна кампания на Министерството на туризма. Звездата ще представи пред милиони хора по света красотата на България, емблематични места като Белоградчишките скали и родната си Варна

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Любопитно Преди 4 часа

На Седмицата на модата в Милано Ralph Lauren представи стилна мъжка колекция, съчетаваща класика и модерност, която привлече редица знаменитости, сред които Луис Хамилтън и Колман Доминго, превръщайки събитието в истински моден празник

<p>Връщат ни към 1995 г.: Опозицията сравни Бюджет 2026 с времето на Виденов (ОБЗОР)</p>

Връщат ни към 1995 г.: Опозицията сравни Бюджет 2026 с времето на Виденов

България Преди 4 часа

Формациите в парламента сравниха проекта с политиките от времето на Жан Виденов и разкритикуваха остро заложения дефицит от 5,7% като риск за финансовата стабилност

Отстраниха директора на НДК

Отстраниха директора на НДК

България Преди 4 часа

Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев

Андрей Гюров атакува властта: Бюджет 2026 е оръжие срещу бъдещето

Андрей Гюров атакува властта: Бюджет 2026 е оръжие срещу бъдещето

България Преди 4 часа

Според него финансовата рамка отлага трудните решения, подкопава доверието на инвеститорите и прехвърля тежестта към бъдещето

Радио Витоша е най-слушаната станция в София за април 2026 г.

Радио Витоша е най-слушаната станция в София за април 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Според официалното изследване станцията достига до най-много уникални слушатели в целевата група 15-69 години в София на дневна, седмична и месечна база, като едновременно с това заема първо място по аудиторен дял в столицата

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg
1

Иде първи горещ полъх на лятото

sinoptik.bg

Калин Сърменов: „Дъщеря ми превзе Ню Йорк, а аз съм най-щастливият мъж сред пет жени“

Edna.bg

Кога жегата става опасна за домашните любимци?

Edna.bg

ФИФА връща Русия в международния футбол

Gong.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров - Алехандро Давидович Фокина

Gong.bg

Шофьорът на тира, връхлетял кола на „Тракия”, твърди, че опитал да овладее камиона

Nova.bg

ГДБОП влезе в администрацията на варненския Район "Приморски" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg