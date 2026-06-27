Свят

Европа под червен код: Екстремна гореща вълна чупи температурни рекорди в Германия и Франция

Германия отчете невижданите 41,5 градуса, а Дания преживя най-горещия си ден от 152 години насам на фона на блокиран транспорт и колапс в социалните домове

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 19:05
Европа под червен код: Екстремна гореща вълна чупи температурни рекорди в Германия и Франция
Източник: БТА/АР

Невиждана гореща вълна буквално парализира голяма част от европейския континент, пренасяйки се от западните страни към централните и източните региони. По предварителни данни на Германската метеорологична служба е отчетен нов исторически температурен рекорд за страната. Метеорологичната станция в източния град Древиц регистрира шокиращите 41,5 градуса около 16:30 ч. местно време. С това бе подобрен досегашният рекорд от 41,3 градуса, отбелязан само ден по-рано в Саарбрюкен. Екстремното време вече нанесе сериозни щети по асфалта на магистралите и доведе до спиране на влакове, което принуди националния железопътен превозвач „Дойче бан“ да призове гражданите да отменят всички пътувания, освен най-неотложните.

Жегата доведе и до хуманитарна криза в социалната система на Германия, където климатизацията на сградите не е широко разпространена. В западния град Дормаген се наложи спешна евакуация на десетки обитатели на дом за възрастни хора, след като температурите в стаите им достигнаха опасните 35 градуса. Медицински екипи бяха мобилизирани, за да окажат помощ на пострадалите пенсионери, а местните власти съобщиха, че един от обитателите е починал през нощта, като тепърва ще се изяснява дали смъртта му е пряка последица от горещината.

Адските температури не подминаха и останалите европейски държави. Чехия също регистрира своя абсолютен температурен рекорд в историята, след като термометрите в Доксани, северно от Прага, показаха 40,6 градуса, подобрявайки досегашното върхово постижение от 2012 г. Исторически прецедент беше отбелязан и в Дания. Датският метеорологичен институт съобщи за температура от 36,6 градуса на север от Одензе – най-горещият ден в страната от началото на воденето на официални метеорологични наблюдения през далечната 1874 година.

Гореща вълна в Европа: Франция и Италия обявиха червен код
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жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа

В плен на необичайните жеги – с температури трайно над 35 градуса – се оказа огромна територия от Франция до Полша, включително и хърватското адриатическо крайбрежие, което постави под огромен натиск местните здравни системи. Поради придвижването на горещата вълна в североизточна посока, властите в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария бяха принудени да обявят максимален червен код за опасно време. По изчисления на Франс прес най-малко 193 милиона европейски граждани, от които 75 милиона само на територията на Германия, са изпитали на гърба си екстремните горещини в рамките на днешния ден.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
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