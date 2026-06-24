Свят

Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите

За европейците, които се чудят към кого да насочат пръст, ето трите причини да се потите в домовете и работните си места тази седмица: изкопаеми горива, лоша инфраструктура и разсеяни политици

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 10:21
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З ападна Европа се пече под поредната брутална гореща вълна тази седмица – предвестник на това, което глобалното затопляне е подготвило за континента, докато климатичните промени се спускат все по-надолу в списъка с политически приоритети.

Метеоролозите казват, че температурите през следващите дни ще подобрят рекордите за месец юни в няколко страни. Франция се подготвя за температури до 43 градуса по Целзий. Испания може да отчете до 45°C. Температурите в части от Обединеното кралство, Германия и Италия биха могли да достигнат 40°C – и всичко това преди пика на лятото.

В Белгия, където термометрите могат да покажат 37°C, главният синоптик на националната метеорологична служба заяви, че това може да се превърне в „най-горещата седмица, регистрирана някога“ в страната.

Нощите също ще бъдат изключително горещи и в много части на Западна Европа няма да паднат под 25°C по-късно тази седмица. Липсата на глътка въздух засилва т.нар. топлинен стрес – топлина, която се натрупва в тялото – което води до заболявания и дори смърт, особено сред уязвимите групи от населението, като възрастните хора. Около 200 000 души в ЕС са починали от причини, свързани с горещините, през последните четири години.

За европейците, които се чудят към кого да насочат пръст, ето защо се потите в домовете и работните си места тази седмица, пише Politico.

1. Изкопаеми горива

Да, горещите вълни са част от лятото в Северното полукълбо от незапомнени времена. Но глобалните температури са се повишили с 1.4°C, откакто хората започнаха да изгарят изкопаеми горива за захранване на фабрики, автомобили и сгради, отделяйки затоплящи планетата парникови газове.

В резултат на това вдигнахме базовата линия за лятното време. Учените са единодушни, че всяка гореща вълна, която се случва сега, е по-гореща и по-вероятна в резултат на климатичните промени.

Климатичните промени може да не са причинили топлинния купол – метеорологичен модел, който улавя топлия въздух за дълги периоди от време – който се е установил над Западна Европа тази седмица, казва Мирея Хинеста, научен сътрудник по анализи на климатичните щети в Оксфордския университет. „Но те повишават фоновата температура, при която действат метеорологичните системи. В един по-хладен климат тази гореща вълна щеше да бъде по-малко интензивна“, добавя тя.

Европа е и най-бързо затоплящият се континент в света поради комбинация от фактори, включително относителната ѝ близост до Арктика и промените в регионалните метеорологични модели.

И с всяка частица от градуса, с която планетата се затопля, жегата ще става по-лоша; учените казват, че ако глобалното затопляне достигне около 3°C спрямо прединдустриалните времена, броят на смъртните случаи от горещини в Европа ще се удвои или утрои в сравнение с нивата при 1.5°C.

2. Лоша инфраструктура

Външните температури обаче са само част от проблема. Европейците прекарват около 90% от времето си на закрито – в домове, магазини, влакове, училища и работни места. В голяма част от Европа, и особено в северните региони, сградите са проектирани да задържат топлината вътре, а не да я държат навън. Дори сега много нови жилища се строят така, че да издържат на зимните температури, а не на все по-горещото лятно време. В Обединеното кралство 92% от жилищата вероятно ще прегряват до 2050 г., според комисията по климатичните промени в страната.

Освен това, въпреки че нарастващ брой европейски домове имат климатици, това все още е рядкост: едва около една пета от домакинствата на континента имат инсталиран климатик. Дори и да имат, те може да не са в състояние да го пуснат: повече от една трета от европейците казват, че не могат да си позволят да поддържат домовете си достатъчно хладни, като този дял нараства до две трети сред хората, които трудно свързват двата края.

Офисите, училищата, влаковете и общественият транспорт в много градове също нямат достатъчно климатизация. Във Франция жегата – и липсата на охлаждащи технологии – наложиха затварянето на повече от 800 училища тази седмица. В Белгия една пета от всички влакове изобщо нямат климатици, което подтикна националната железопътна компания да отмени услугите в пиковите часове.

Въпреки че някои общини започнаха да предлагат „охлаждащи пространства“ по време на горещи вълни – предоставяйки климатизирани стаи на разположение на обществеността – подобни инициативи са малко и се предлагат само през деня, но не и през задушните нощи.

3. Разсеяни политици

Правителствата могат да предприемат много мерки както за намаляване на затоплящите планетата емисии, така и за защита на гражданите, инфраструктурата и икономиките от екстремното време. Но тъй като влошаващите се горещини обхващат Европа година след година, климатичните промени се спускат надолу в списъка с политически приоритети на целия континент.

Въпреки че плановете на Европейския съюз за ограничаване на емисиите се нареждат сред най-амбициозните в света, през последните години правителствата поставиха по-голям акцент върху индустриалното възраждане и ограничиха климатичните политики, разглеждани като вредни за икономическите амбиции на блока. Емисиите на ЕС през миналата година всъщност отбелязаха лек ръст, което показва стагнация в намаляването на замърсяването.

Консенсусът между партиите в Обединеното кралство за борба с климатичните промени се разпадна, въпреки че лейбъристкото правителство устоя на засилващите се призиви за увеличаване на сондажите за изкопаеми горива в Северно море. Дали тази позиция ще оцелее след напускането на премиера Киър Стармър, остава неясно.

Както в ЕС, така и в Обединеното кралство обаче, плановете за подготовка за неизбежните последици от климатичните промени – като горещините – изостават далеч зад усилията за съкращаване на емисиите. Европейската агенция за околна среда заявява, че 27-членният блок и неговите правителства не защитават хората си от екстремните температури, оценявайки заплахата от топлинен стрес за общото население като критична през това десетилетие и „катастрофална“ от средата на века нататък.

Комисията по климатичните промени в Обединеното кралство също описа усилията на Великобритания като неадекватни, а във вторник мозъчният тръст Green Alliance предупреди, че британците „плащат цената“ за неуспеха на правителството си да адаптира страната към покачващите се летни температури.

„В момента децата се борят да завършат изпитите си в задушни класни стаи, а възрастните хора понасят опасно горещи домове и социални заведения с малко облекчение“, каза Фридерике Ото, професор по климатични науки в Imperial College London.

„Тази жега не е неудобство, тя е нарастваща заплаха за общественото здраве. Всяка гореща вълна излага на риск човешки животи и отдавна е време да се отнесем към нея със спешността, която изисква“, добави тя.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Politico    
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