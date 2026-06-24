Свят

Какво е „топлинен купол“ и как заклещи Европа в горещ капан

Кой е виновен за тази континентална тенджера под налягане, която в момента е Европа? Метеоролозите посочват феномен, наречен топлинен купол – системи с високо налягане високо в атмосферата, които остават на едно място в продължение на няколко дни, задушавайки региона отдолу с топлина и влага

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 11:45
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С тарият континент е „изпечен“. Европа изнемогва сред безпрецедентна гореща вълна, която изпрати температурите до рекордно високи стойности в целия континент.

Във вторник Франция отчете най-горещия ден в историята си, след като националният термичен показател на страната, средна стойност на температурите, измерени в 30 метеорологични станции, достигна изпепеляващите 29.8°C. Това засенчи предишния рекорд от 29.4°C, който датираше от незапомнените горещи вълни през август 2003 г. и юли 2019 г., съобщава Асошиейтед Прес (АP).

Някои от метеорологичните станции регистрираха дневни максимуми от 40°C, като няма признаци за облекчаване на условията преди петък. Времето беше толкова потискащо, че според съобщенията над 40 души са се удавили, докато са се опитвали да избягат от жегата, на фона на ограничения достъп до климатици в страната, пише The New York Post.

Междувременно, от другата страна на Ламанша, властите издадоха рядък червен код за някои части на Обединеното кралство от сряда сутринта до четвъртък вечерта. Метеоролозите от Met Office прогнозират, че през това време температурите ще достигнат 40°C в Уелс, както и в Централна и Южна Англия, което би отбелязало най-горещия ден в историята за толкова ранен етап от годината.

Подобни предупреждения за екстремни горещини бяха издадени за Испания, Португалия, Швейцария, Люксембург и Германия, където се очакваше температурите да достигнат или да надхвърлят 37.8°C, информира New York Times.

Гореща вълна в Европа: Франция и Италия обявиха червен код
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жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа

Какво представлява европейският топлинен купол?

Кой е виновен за тази континентална тенджера под налягане? Метеоролозите посочват феномен, наречен топлинен купол – системи с високо налягане високо в атмосферата, които остават на едно място в продължение на няколко дни, задушавайки региона отдолу с топлина и влага като съд за готвене на пара.

Експертите от Met Office сравниха събитието с капак на тенджера, който пречи на топлия въздух от земната повърхност да се издигне и да образува облаци. По-малко облаци означават по-директно слънчево греене и следователно по-високи температури на почвата.

Този „капак“ също така улавя и рециклира топлината, довеждайки регионалните температури до буквално кипене.

Топлинните куполи се създават от издуване в струйното течение (джет стрийм) – бързо движещи се въздушни течения в горната атмосфера на Земята, които играят критична роля в насочването на глобалните метеорологични системи.

„Системата с високо налягане означава, че въздухът потъва и докато се спуска към по-ниски височини, той се сгъстява. Така налягането се увеличава, а с него се повишава и температурата“, обяснява пред AP Мирея Хинеста, научен сътрудник в Лабораторията за климатични спорове към Училището по предприемачество и околна среда „Смит“ в Оксфорд.

Вдигане на градусите

Климатолозите се опасяват, че затоплящата се атмосфера създава по-гореща изходна база, от която се развиват топлинните куполи. Това увеличава вероятността те да предизвикат гореща вълна като тази, която в момента пече Европа, според британския професор по метеорология Хана Клоук. Междувременно тези условия означават, че горещите вълни ще стават по-дълги и по-интензивни, с по-широко въздействие върху околната среда, като суши и горски пожари.

Случайно или не, това се случва в момент, когато влиятелната комисия по климатичните промени към Организацията на обединените нации отхвърли катастрофалните модели за повишаване на температурите, размахвани от апокалиптично настроените леви среди.

Запазване на самообладание

За щастие, има безброй начини хората да избегнат „изпичането“ под топлинния купол. Експертите препоръчват да се поддържа добра хидратация, да се избягват тренировките в периоди на екстремни горещини, да се стои на сянка и хората да се охлаждат във водни басейни като потоци, реки и морета.

Властите във Франция междувременно въведоха мерки за защита на гражданите – от отмяна на влакове и спортни събития до строг контрол върху пиенето на обществени места, тъй като медиците предупредиха за опасността от комбинирането на алкохол с екстремни жеги.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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