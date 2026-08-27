„Сърцето ми се къса": Майли Сайръс с разтърсваща изповед след смъртта на кръстницата си Доли Партън

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М айли Сайръс сподели подробности от последния си разговор със своята кръстница Доли Партън в емоционално първо изявление след смъртта на кънтри иконата.

„Чувството да загубя моята леля Доли е отвъд това, което смятам за редно да споделя“, написа изпълнителката на „Flowers“ в трогателен пост в Instagram. „Най-свещените ни моменти бяха лични и ще останат точно там - зад кулисите, под блясъка и между нашите сърца.“

„Това, което ЗНАМ, е, че Доли би искала да усетя тази болка, да напиша песен за нея, а след това да продължа напред и да бъда силна. Имам ангел до себе си“, написа тя. „Винаги съм го имала. Един от последните ни разговори беше за музиката и за метаморфозата. 🦋“

„Винаги ще я обичам и ще искам да я карам да се гордее с мен“, добави 33-годишната Сайръс. „Сърцето ми се къса за целия свят, за нейното семейство и за приятелите ѝ, на които тя толкова много ще липсва. Заедно преминаваме през тази загуба и ще продължим да я виждаме във всички най-красиви неща. 💖“

Доли Партън почина на 80-годишна възраст. Бащата на Майли, Били Рей Сайръс, беше сред мнозина известни личности, които отдадоха почит на легендата в социалните мрежи.

„Имам толкова много спомени с Доли, че дори не знам откъде да започна“, сподели той. „Като всяко момче израснах, обичайки Доли Партън. Тя беше част от живота ни, на екраните в хола ни.“

Били Рей си припомни съвместното им турне през 1992 г., когато той е бил подгряващ изпълнител, а таблоидите започнали да твърдят, че двамата имат афера. Музикантът, който по онова време се срещал с бъдещата си съпруга Тиш Сайръс, разказа как влязъл в съблекалнята на Партън, за да ѝ се извини за слуховете.

„В нейния отличителен стил Доли просто ме погледна, намигна ми и каза: „Скъпи, този боклук продава албуми!““, разкри той, припомняйки си и едно от последните съобщения, които е получил от нея: „Доли наскоро ми написа прекрасно съобщение, че ме обича с цялото си сърце. Аз винаги ще я обичам по същия начин... с цялото си сърце.“

По време на турнето през 1992 г. Били Рей моли носителката на „Грами“ да стане кръстница на дъщеря му Майли, родена на 23 ноември същата година.

Heartbroken Miley Cyrus details final conversation with Dolly Parton in emotional message post-death https://t.co/02imu0clJn pic.twitter.com/dp1OdVgUmE — New York Post (@nypost) August 26, 2026

„Когато тя се роди, той ми каза: „Просто трябва да ѝ станеш кръстница“, а аз отговорих: „Приемам““, спомни си Партън в интервю за Good Morning America през 2009 г.

През годините Майли и Доли запазиха изключително близки отношения. Те често изразяваха възхищението си една от друга и си сътрудничеха по редица проекти. Звездата от „Хана Монтана“ дори нарече Партън „най-обичания човек на планетата“.

„Тя остави толкова голяма следа в целия свят, че всички ние просто се опитваме да тръгнем по нейните покрити с кристали стъпки - нещо, което всъщност е невъзможно да постигнем“, каза Майли пред Сет Майърс през 2021 г.

Партън остави трайно наследство не само за семейство Сайръс, но и за цялата кънтри индустрия и милионите си фенове по света.

Нейната смърт бе потвърдена от Брайън Сийвър - неин племенник и дългогодишен шеф на охраната ѝ.

„Като ръководител на охраната ѝ в продължение на повече от две десетилетия - роля, която баща ми Лари заемаше преди мен - често съм си представял тежестта на този момент, но едва сега я усещам наистина“, сподели той в емоционално видео съобщение в Instagram. „За мен е чест, смесена с огромна гордост и дълбока тъга, да съобщя тази новина. Но скръбта остава за нас, не и за Доли.“

Сийвър почете наследството на легендата, подчертавайки как носителката на „Грами“ е „отворила врати за поколения пеещи, пишещи и създаващи музика мечтатели“.

„Чрез нейния пример повярвахме, че всичко е възможно“, продължи той. „Тя никога не видя врата, която да не може да отвори, а преминавайки през тях, тя променяше историята. Моето семейство сподели цял един живот в красиви спомени с нея, но същото важи и за всички вас.“

Сийвър разкри, че една от последните молби на Партън е била да бъде положена в „красиво легло от мек памук, защото след цял живот, прекаран в носене на тежки кристали, тя най-накрая заслужава да се чувства удобно и да си почине“.

Погребението на изпълнителката на „9 to 5“ ще се проведе в Нашвил, Тенеси, с кратка частна церемония в тесен семеен кръг.

Партън бе хоспитализирана с проблеми с бъбреците и автоимунни състояния в медицинския център към университета „Вандербилт“ в Нашвил броени дни преди смъртта си. Певицата бе споделила пред списание People, че се бори със здравословни проблеми, на които не е обръщала внимание, докато се е грижила за съпруга си Карл Дийн преди неговата кончина през март 2025 г.

Кънтри иконата разкри за първи път здравословните си проблеми през септември 2025 г., когато заради камъни в бъбреците се наложи да отмени участие в своя увеселителен парк „Доливуд“. В последствие тя отмени редица изяви, включително концертната си серия в Лас Вегас, въпреки че през май увери почитателите си, че се чувства по-добре с всеки изминал ден. Последната публична поява на певицата бе през юни по време на откриването на нейния обект Dolly's Tennessean Travel Stop.