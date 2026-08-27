„Булгаргаз“ предлага поскъпване на природния газ през септември с 5,5%

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ през септември да се повиши с 5,5% спрямо август. Това стана ясно по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик за цената на синьото гориво през следващия месец.

„Булгаргаз“ предлага ново поскъпване на природния газ

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски предложи цената на природния газ за септември да бъде определена на 41,60 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Първоначалното предложение на дружеството беше за цена от 41,31 евро за MWh, но по време на заседанието Татарски поиска тя да бъде актуализирана нагоре.

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Защо „Булгаргаз“ иска по-висока цена

По думите на Георги Татарски през последните дни в „Булгаргаз“ са постъпили писма от топлофикационни дружества, с които те се отказват от предварително заявеното намаляване на количествата природен газ.

Друг фактор за предложеното поскъпване е промяната в структурата на доставките.

„Намалява делът на азерския газ в общия микс, а той е с най-ниската цена“, обясни Татарски.

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Въпреки увеличението предложената цена остава значително по-ниска от котировките на европейските пазари, посочи изпълнителният директор на „Булгаргаз“.

По думите му цената от 41,60 евро за мегаватчас е с над 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на „Газов хъб Балкан“.

КЕВР решава окончателно на 31 август

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски насрочи закрито заседание на регулатора за 31 август, когато Комисията трябва окончателно да се произнесе по цената на природния газ за септември.

Цената, утвърждавана от КЕВР, е основен ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

"Булгаргаз" иска ново повишение на цената на природния газ

На 31 юли регулаторът утвърди цена на природния газ за август в размер на 39,43 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Ако КЕВР одобри предложението на „Булгаргаз“, природният газ ще поскъпне с около 5,5% през септември спрямо цената за август.