България

„Булгаргаз“ предлага поскъпване на природния газ през септември с 5,5%

КЕВР ще вземе окончателното решение за цената на 31 август

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 11:59
„Булгаргаз“ предлага поскъпване на природния газ през септември с 5,5%
Източник: iStock Photos

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ през септември да се повиши с 5,5% спрямо август. Това стана ясно по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик за цената на синьото гориво през следващия месец.

„Булгаргаз“ предлага ново поскъпване на природния газ

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски предложи цената на природния газ за септември да бъде определена на 41,60 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Първоначалното предложение на дружеството беше за цена от 41,31 евро за MWh, но по време на заседанието Татарски поиска тя да бъде актуализирана нагоре.

КЕВР утвърди цената на газа за август, ето колко ще плащаме

Защо „Булгаргаз“ иска по-висока цена

По думите на Георги Татарски през последните дни в „Булгаргаз“ са постъпили писма от топлофикационни дружества, с които те се отказват от предварително заявеното намаляване на количествата природен газ.

Друг фактор за предложеното поскъпване е промяната в структурата на доставките.

„Намалява делът на азерския газ в общия микс, а той е с най-ниската цена“, обясни Татарски.

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

Въпреки увеличението предложената цена остава значително по-ниска от котировките на европейските пазари, посочи изпълнителният директор на „Булгаргаз“.

По думите му цената от 41,60 евро за мегаватчас е с над 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на „Газов хъб Балкан“.

КЕВР решава окончателно на 31 август

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски насрочи закрито заседание на регулатора за 31 август, когато Комисията трябва окончателно да се произнесе по цената на природния газ за септември.

Цената, утвърждавана от КЕВР, е основен ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

"Булгаргаз" иска ново повишение на цената на природния газ

На 31 юли регулаторът утвърди цена на природния газ за август в размер на 39,43 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Ако КЕВР одобри предложението на „Булгаргаз“, природният газ ще поскъпне с около 5,5% през септември спрямо цената за август.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Камелия Цветанова    
природен газ цена на газа Булгаргаз КЕВР поскъпване енергетика регулатор топлофикация доставки на газ азерски газ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Българин е в неизвестност след бедствието в Непал

Българин е в неизвестност след бедствието в Непал

Тревога в Норвегия: Крал Харалд V е в критично състояние, дворецът отмени всички ангажименти

Тревога в Норвегия: Крал Харалд V е в критично състояние, дворецът отмени всички ангажименти

Военна полиция разследва сделки в МО: Има първо уволнение

Военна полиция разследва сделки в МО: Има първо уволнение

Прозрачна рокля и диаманти за милиони: Арина Сабаленка взриви US Open

Прозрачна рокля и диаманти за милиони: Арина Сабаленка взриви US Open

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Waymo казва, че автономните ѝ коли са 16 пъти по-сигурни от шофьорите, идват и в Мюнхен

Waymo казва, че автономните ѝ коли са 16 пъти по-сигурни от шофьорите, идват и в Мюнхен

carmarket.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 6 часа
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 6 часа
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 6 часа
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Майли Сайръс и Доли Партън

„Сърцето ми се къса": Майли Сайръс с разтърсваща изповед след смъртта на кръстницата си Доли Партън

Свят Преди 25 минути

Майли Сайръс разкри подробности за последния си разговор с иконата на кънтри музиката Доли Партън. Кръщелницата на покойната звезда, нейният баща Били Рей Сайръс и най-близките хора отдадоха почит на легендата, която почина на 80-годишна възраст

Забраняват социалните мрежи за деца под 16 години в Азербайджан

Забраняват социалните мрежи за деца под 16 години в Азербайджан

Свят Преди 58 минути

Парламентът в Баку прие законови промени, с които страната се присъединява към нарастващия брой държави, затягащи достъпа на непълнолетни до социалните платформи

,

Изненада за феновете на „Хари Потър“: Рупърт Гринт се завръща като порасналия Рон Уизли

Любопитно Преди 1 час

Британският актьор Рупърт Гринт ще изиграе отново емблематичния си герой Рон Уизли, но този път в зряла възраст. Той се присъединява към хитовата постановка „Хари Потър и Прокълнатото дете“ на Бродуей за четири месеца от февруари

Бионсе дари 1 милион долара след опустошителното земетресение в Колумбия

Бионсе дари 1 милион долара след опустошителното земетресение в Колумбия

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата Бионсе дари 1 милион долара за подпомагане на пострадалите от силното земетресение в Колумбия. Към благотворителната вълна се присъединиха още Шакира и Карол Джи, които също отпуснаха милиони за възстановяване на региона

Тайгър Уудс се появи за първи път след ареста, притесни феновете си (ВИДЕО)

Тайгър Уудс се появи за първи път след ареста, притесни феновете си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Легендарният голфър Тайгър Уудс изненада почитателите си с емоционално видеопослание след ареста за шофиране под влияние на опиоиди. Появата му обаче предизвика сериозна тревога сред феновете, които забелязаха драстична промяна във вида му

Летището във Франкфурт

Малария уби двама души на летище в Германия след ухапване от комар-пътник

Свят Преди 1 час

На летището са поставени капани, а уловените комари ще бъдат анализирани в лаборатория, за да се установи техният вид и произход

Студено море, но дълъг сезон: Как германският модел с велотуризъм може да работи и у нас

Студено море, но дълъг сезон: Как германският модел с велотуризъм може да работи и у нас

Любопитно Преди 1 час

Примерът на курорта Кюлунгсборн показва как добрата инфраструктура удължава туристическия сезон от април до октомври, извън традиционните месеци за плаж

Рязък скок на заразените със западнонилска треска в Гърция

Рязък скок на заразените със западнонилска треска в Гърция

Свят Преди 1 час

Само за седмица са регистрирани 75 нови инфекции, 26 пациенти са в интензивни отделения

Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък

Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък

България Преди 2 часа

Хидроложката обстановка оабче остава усложнена

Впечатляваща сума: Колко платиха Меган и Хари за луксозен частен самолет до Великобритания

Впечатляваща сума: Колко платиха Меган и Хари за луксозен частен самолет до Великобритания

Любопитно Преди 2 часа

Меган Маркъл и принц Хари платиха над 120 000 долара за частен полет от САЩ до Обединеното кралство. Двойката се премества обратно в Англия за постоянно, за да бъде по-близо до крал Чарлз III, като взе със себе си и кучетата си.

Кои медицински изследвания са нужни за ясла, детска градина и училище

Кои медицински изследвания са нужни за ясла, детска градина и училище

България Преди 2 часа

Електронните здравни карти замениха хартиените документи, а срокът за отразяване на профилактичните прегледи в НЗИС е 30 септември

Бил Гейтс

„Какво, по дяволите?“ – Бил Гейтс със зловещо предупреждение за възхода на AI

Свят Преди 2 часа

„Не обичам да съобщавам лоши новини на хората и не обичам да казвам, че иновацията може да се окаже със отрицателен краен резултат. Но точно там се намираме в момента“, каза той

Драма на сцената: Коронясаха грешна участничка на „Мис Вселена Хаити 2026“

Драма на сцената: Коронясаха грешна участничка на „Мис Вселена Хаити 2026“

Любопитно Преди 2 часа

Пълна бъркотия беляза националния конкурс „Мис Вселена Хаити 2026“, след като организаторите обявиха грешна победителка на сцената. Поради човешка грешка титлата бе отнета от първоначално коронясаната подгласничка и присъдена на Татенда Жозефина Рамо

Трогателен момент в Киев: Зеленски получи неочакван подарък от американска боксова легенда

Трогателен момент в Киев: Зеленски получи неочакван подарък от американска боксова легенда

Любопитно Преди 2 часа

В неочаквана среща в Киев бившият американски боксьор Терънс Кроуфорд подари на Володимир Зеленски 3-месечно кученце. Малката Фрея носят символично име и история, свързана с оцеляването по време на руската обсада на град Буча

<p>&quot;Вече няма недосегаеми&quot;:&nbsp;Радев с важна заявка за новия политически сезон</p>

"Вече няма недосегаеми": Премиерът Румен Радев с важна заявка за новия политически сезон

България Преди 2 часа

Той призова народните представители към усилена работа с началото на новия политически сезон

Българска делегация е била в Одеса по време на 7-часова масирана руска атака

Българска делегация е била в Одеса по време на 7-часова масирана руска атака

Свят Преди 2 часа

През цялата нощ с ракети и дронове руските сили са атакували гражданска инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Как да отмъстиш на бившия тихо и със стил: 8 начина да си върнеш самочувствието

Edna.bg

Тим Къри и тежката битка след инсулта: здравословните проблеми, белязали последните години от живота му

Edna.bg

Реал Мадрид - Реал Сосиедад 4:1 /репортаж/

Gong.bg

Here we go! Ливърпул и ПСЖ си стиснаха ръцете за големия трансфер

Gong.bg

Българин е в неизвестност след бедствието в Непал, твърди Туристическият борд на страната

Nova.bg

Близо 117 млн. евро ще струва президентския вот

Nova.bg