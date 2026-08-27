Свят

Николай Младенов: „Хамас“ се съгласи да предаде властта в Газа

Той заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че въоръжените фракции са готови да предадат оръжията си и да отстъпят управлението на преходна администрация

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 07:38
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„Хамас“ се е съгласила да предаде властта в Газа и оръжията си като част от договореностите за прекратяване на войната. Това съобщи Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Николай Младенов с важно предупреждение за Газа

„За първи път „Хамас“ и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН“, написа Младенов в социалната мрежа X.

  • Предупреждение за „точка без връщане“

Младенов предупреди, че евентуално възобновяване на бойните действия между Израел и „Хамас“ може да доведе до момент, от който мирният процес няма да може да бъде възстановен.

„Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта, към която да се върнем, няма да има администрация, която да бъде разположена, и няма да остане нищо на терен, което да може да бъде възстановено. Това няма да е просто отстъпление. Това ще бъде точка, от която няма връщане назад за всички“, заяви той пред Съвета за сигурност на ООН.

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Изявлението идва на фона на продължаващите разногласия около американския план за прекратяване на войната в Газа. По-рано този месец израелският премиер Бенямин Нетаняху публично отхвърли последната част от предложението на Вашингтон.

  • Какво предвижда договореността

Пътната карта, с която „Хамас“ се е съгласила на 30 юли, предвижда разоръжаването на палестинските въоръжени групировки да бъде наблюдавано от Международните стабилизационни сили.

Това е новосформираща се структура, която трябва да бъде разположена в Газа при стабилизиране на ситуацията. Тя се ръководи от американския генерал-майор Джаспър Джефърс.

Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение с "Хамас"

Според договореностите „Хамас“ се е ангажирала да предаде оръжията си на нов палестински управленски орган. Именно тази част от плана предизвиква сериозен скептицизъм от страна на Нетаняху, докато Тръмп я определи като пробив.

Младенов подчерта, че рискът за примирието не идва само от Израел.

„Вторият риск за примирието идва от обратната посока. „Хамас“ се ангажира да прекрати всички военни дейности. Този ангажимент все още трябва да бъде изпълнен изцяло“, заяви той.

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

По думите му продължаването на каквито и да било военни действия може да застраши постигнатия напредък.

„Всяко оръжие, което продължава да бъде носено, всеки тунел, по който все още се работи, и всеки възпрепятстван конвой подкопават процеса и дават аргументи на онези, които искат войната да бъде подновена“, добави Младенов.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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