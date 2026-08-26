Изненадващата истинска история зад вечния хит „I Will Always Love You“ на Доли Партън

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Е дин от най-големите хитове на всички времена на Доли Партън не е широко известен като нейно произведение.

Това е песента „I Will Always Love You“ от 1974 г., която почти две десетилетия по-късно се превърна в емблематичното парче, оглавило класациите в изпълнение на Уитни Хюстън, пише Page Six.

Но Партън е тази, която я е написала и първа я е изпяла. Тя я е и преживяла.

Забележително е, че в един-единствен следобед през 1973 г. Партън композира както тази емоционална класика, така и „Jolene“.

„I Will Always Love You“ се възприема от милиони като песен за романтична раздяла, но истинската ѝ история всъщност е свързана с професионални отношения.

Dolly Parton’s ‘I Will Always Love You’ has a surprising true story https://t.co/smyh6uf1Wd pic.twitter.com/FnKJCJ502t — New York Post (@nypost) August 25, 2026

Партън е вдъхновена и принудена да напише мелодията, когато взема решението да се раздели със своя музикален партньор Портър Уагонър.

През 1967 г., три години след като се премества в Нашвил от родния си град Локъст Ридж, Тенеси, Уагонър кани младата Партън да се присъедини към него в „Шоуто на Портър Уагонър“ – популярна телевизионна програма за музика и комедия.

Той често пее в дует с Партън и се превръща в основна двигателна сила в ранната ѝ кариера. Уагонър дори успява да убеди звукозаписната си компания RCA Victor да подпише договор с нея, като двамата издават 13 съвместни албума.

Партън участва в шоуто в продължение на седем години, но в един момент осъзнава, че е дошло времето да продължи самостоятелно.

„Наистина чувствах, че трябва да продължа напред“, казва тя пред Хауърд Стърн през 2023 г. „Не исках да прекарам остатъка от живота си просто като певица в шоу. Знаех съдбата си. Знаех, че трябва да следвам това, което ме теглеше отвътре.“

Когато тя решава да си тръгне, Уагонър не приема решението леко.

„Имаше много страдание и той просто не искаше да чуе аргументите ми защо си тръгвам“, споделя Партън пред Country Music Television през 2011 г.

И така, певицата насочва обърканите си чувства към музиката.

„Помислих си: „Защо не направиш това, което умееш най-добре? Защо просто не напишеш песен?“

Емоционалната балада се превръща в молба към нейния ментор да я пусне да си тръгне.

„Изпях ѝ песента сама в кабинета му – само аз и китарата ми“, разказва тя пред Стърн.

Трогнат, Уагонър отговаря: „Това е най-добрата песен, която някога си писала... Можеш да тръгнеш, но при условие че аз продуцирам записа.“

Въпреки че се разделят със сълзи на очи, двамата запазват близките си отношения. Тя е до леглото му в Нашвил, когато той умира през 2007 г.

Малко известен факт е, че Елвис Пресли е харесвал песента толкова много, че е искал да направи своя версия. Краля е имал особен усет към дълбоките балади. Неговият властен мениджър, полковник Том Паркър, обаче поставил условие да получат половината от авторските права върху песента, ако Елвис я запише.

„Плаках цяла нощ“, спомня си по-късно Партън. „Това беше най-трудното решение. Хората ми казваха: „Луда ли си? Това е Елвис Пресли, бихме му дали всичко.“ Аз обаче казах: „Не мога.“ Винаги съм се чудила как би звучала в негово изпълнение.“

И допълва с усмивка: „Но пък когато излезе версията на Уитни Хюстън, спечелих достатъчно пари, за да си купя „Грейсланд“.“

Този глобален успех обаче почти не се случва. Първоначално Хюстън е трябвало да изпълни съвсем различна песен за филма „Бодигардът“ от 1992 г.

„Тя трябваше да пее „What Becomes of the Brokenhearted““, разказва Морийн Кроу, музикален супервайзър на филма. „Но когато забавихме темпото, парчето звучеше твърде минорно. Освен това Пол Йънг вече бе направил кавър за филма „Пържени зелени домати“ и песента се изкачваше в класациите. Не можехме да я използваме, за да не изглежда, че я повтаряме.“

Тогава Кроу предлага „I Will Always Love You“ на продуцента и главен актьор Кевин Костнър, който веднага я одобрява.

Решението се оказва изключително печелившо и за Партън. По данни на Forbes, авторските възнаграждения от версията на Хюстън донасят на Доли Партън над 10 милиона долара.

Когато песента навърши 50 години през 2024 г., Партън призна, че тази бързо написана балада за труден момент от живота ѝ е придобила съвсем нов, собствен живот.

„Тази песен винаги ще заема специално място в сърцето ми, както се надявам и във вашите“, написа тогава Партън в социалните мрежи. „Никога не съм си представяла, че тя ще се превърне в това, което е днес.“