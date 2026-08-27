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Истинските истории зад 7 от най-големите хитове на Доли Партън

След смъртта на кънтри легендата Доли Партън на 80-годишна възраст, припомняме невероятните истории зад нейните вечни хитове. От щракане с маникюр за "9 to 5" до истината за "Jolene" - музиката ѝ остава завинаги в историята

27 август 2026, 13:04
Истинските истории зад 7 от най-големите хитове на Доли Партън
Източник: БТА/АП

П евицата Доли Партън, чиято смърт разтърси света на 25 август, остави след себе си не просто вечни хитове, а песни, чиито истории понякога са дори по-впечатляващи от самата музика.

Тя пишеше за ревност към съвсем реална жена, за бедното си детство, за болезнени раздели и дори превърна звука от собствения си акрилен маникюр в част от световна класика.

Тъжната съдба на една икона

Музикалната легенда и кралица на кънтри музиката Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст. Новината бе потвърдена от нейния племенник Брайън Сивър от името на семейството.

В последно време Партън имаше здравословни проблеми. Само четири дни преди смъртта си тя сподели, че пренебрегнала собственото си здраве, докато се грижела за съпруга си Карл Дийн, който почина през март 2025 г. след близо 60 години брак.

Светът се сбогува с Доли Партън - гласът, който промени кънтри музиката
15 снимки
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън

Въпреки заболяването, звездата до последно бе пълна с енергия:

„Все още се възстановявам, но продължавам да работя! Нали ме знаете... Имам още толкова много неща, които искам да постигна, затова ще работя, докато мога“, каза тогава Партън.

За шеметната си кариера тя продаде над 160 милиона албума и спечели 11 награди „Грами“. Самият ѝ каталог продължи да чупи рекорди - само през август 2026 г. нейните песни получиха 82 нови платинени и златни сертификата в 14 страни.

Историите зад легендарните ѝ песни

1. "Jolene"

Зад историята за красива жена, която певицата умолява да не отнема съпруга ѝ, стои реална личност – банкова служителка, която започнала да обръща твърде много внимание на съпруга ѝ Карл Дийн.

Името Jolene обаче Партън чува от малка червенокоса фенка, поискала автограф. Името толкова ѝ харесало, че си обещала да напише песен за него. Днес композицията има десетки кавъри – от Майли Сайръс до Бионсе.

2. "I Will Always Love You"

За милиони тази песен е свързана с Уитни Хюстън и филма „Бодигард“. Но неин автор е Доли Партън, която я издава още през 1974 г.

Първоначално това изобщо не е любовна песен. Партън я написва за своя дългогодишен сценичен партньор и ментор Портър Уагонър, когато решава да напусне шоуто му и да започне солова кариера. Думите означават просто: „Тръгвам си, но никога няма да зачеркна това, което беше за мен“.

3. "9 to 5"

Световният хит се ражда буквално на снимачната площадка на комедията „От 9 до 5“. Докато работи по песента, Партън започва да чука с дългия си акрилен маникюр по масата. Тракането на ноктите ѝ напомня за звука от пишещите машини в офиса - и тя използва именно този звук в оригиналния запис.

4. "Coat of Many Colors"

Една от най-личните ѝ песни я връща към нейното изключително бедно детство в Тенеси сред семейство с 12 деца. Майка ѝ ушила палто от цветни парчета плат, с което малката Доли много се гордеела. В училище обаче децата се присмивали на самоделната ѝ дреха. Песента е напомняне, че стойността на нещата не се измерва с пари.

5. "Islands in the Stream"

Световният дует с Кени Роджърс, написан от братята Гиб от Bee Gees, първоначално е бил предназначен за самостоятелно изпълнение. Докато Роджърс записвал в студиото, усетил, че нещо липсва. По пълна случайност Партън била в същата сграда - тя влязла, изпяла куплетите и песента се превърнала в тотален хит.

10 забавни факта за Доли Партън
10 снимки
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън

6. "Here You Come Again"

Издадена през 1977 г., тази песен помага на кънтри звездата да пробие на поп сцената и ѝ носи първата награда „Грами“ за най-добро женско изпълнение.

7. "Light of a Clear Blue Morning"

Наречена от самата Партън нейната „песен на освобождението“, тя е написана след тежката ѝ раздяла с Портър Уагонър. През януари 2026 г. Партън записа нова нейна версия заедно с Майли Сайръс, Лейни Уилсън, Куин Латифа и Риба Макинтайър с цел събиране на средства за борба с детския рак.

Източник: rbc.ua    
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