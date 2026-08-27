Военна полиция разследва сделки в МО: Има първо уволнение

Р азследване за възможни корупционни практики и злоупотреби при военни сделки е започнала служба „Военна полиция“ съвместно с Военната прокуратура, съобщава „24 часа“.

Проверката вече е довела и до първо освобождаване на служител в Министерството на отбраната. В началото на седмицата от длъжност е отстранен подп. Иван Хасъмски от дирекция „Политика по въоръженията“, която е наследник на съществувалата до неотдавна дирекция „Инвестиции в отбраната“.

По информация на „24 часа“ във вторник Хасъмски е бил изведен от кабинета си в Министерството на отбраната от служители на Военна полиция.

Досъдебно производство

От Министерството на отбраната са потвърдили пред „24 часа“, че Хасъмски е освободен във връзка с разследване.

„Иван Хасъмски е освободен от длъжност поради придобито право на пенсия и във връзка с образувано досъдебно производство под надзора на Военно-окръжна прокуратура – София“, посочват от ведомството.

Хасъмски е навършил 60 години през ноември миналата година, което е улеснило процедурата по освобождаването му.

От Министерството на отбраната не предоставят допълнителни подробности за разследването.

Oт „24 часа“ са отправили запитване до Военно-окръжната прокуратура за предмета на делото, конкретните текстове от Наказателния кодекс, по които се води разследването, както и дали вече има привлечени обвиняеми. До редакционното приключване на публикацията от прокуратурата не са отговорили.

Проверяват договори за стотици милиони

По информация на „24 часа“ Военната прокуратура работи по случая от юни, когато е била сезирана от Министерството на отбраната за договори, по които са били извършени авансови плащания без банкови гаранции.

При част от договорите се проверяват и документи, за които има съмнения, че са фалшифицирани.

Хасъмски през годините е участвал в редица проекти, свързани с модернизацията на българската армия. Сред тях са дейности по модернизацията на авиобаза „Граф Игнатиево“, която трябва да бъде подготвена за експлоатацията на новите изтребители F-16.

През съответната дирекция са минавали и дейности по утилизация на боеприпаси по сделката с ВМЗ, при която държавното предприятие е получило стари снаряди от армията за модернизация и последваща продажба на Украйна.

Самият Хасъмски е бил възложител от страна на Министерството на отбраната по редица обществени поръчки, сред които за придобиване на бронирани автомобили и доставка на парашути за специалните сили.

Фокусът е върху „Граф Игнатиево“

Според информацията на „24 часа“ сегашното разследване е свързано с проекти от модернизацията на авиобаза „Граф Игнатиево“.

В базата вече са инвестирани над 300 млн. евро, като към момента тя все още не е напълно готова за експлоатацията на новите изтребители F-16.

Първоначалните разчети предвиждаха модернизацията да струва около 300 млн. лева. Разходите обаче са нараснали значително и според публикацията крайната стойност може да достигне около 1 млрд. лева.

Част от договорите за строителните дейности са били възлагани без провеждане на стандартни обществени поръчки. Законът допуска изключения за сектора на сигурността, които Министерството на отбраната използва.

Скандалът с хангарите за F-16

Сред най-спорните случаи е изграждането на хангари за американските изтребители F-16. Преди време четири договора с обща стойност около 500 млн. лева бяха възложени без конкурентна процедура.

Във връзка с тези договори беше споменато и името на бившия заместник-министър на отбраната Аделина Николова. Към момента „24 часа“ не разполага с информация тя да е обект на настоящото разследване.

Николова е дългогодишен служител на Министерството на отбраната. Постъпва във ведомството през 2015 г. като експерт в дирекция „Обществени поръчки в отбраната“, а впоследствие става директор на дирекцията.

През 2024 г. е назначена за заместник-министър на отбраната със заповед на тогавашния служебен премиер Димитър Главчев. Впоследствие тя запазва поста си до встъпването в длъжност на кабинета на Румен Радев.

Като заместник-министър Николова отговаря именно за част от процесите по модернизацията на армията.

Връзка с делото срещу Джейхан Ибрямов

Проектите за изграждането на хангарите за F-16 са свързани и с разследването срещу бившия депутат Джейхан Ибрямов, който беше арестуван през есента на 2024 г. с белязани 100 хил. лева.

Според обвинението Ибрямов е получил парите от бизнесмена Мирослав Тодоров с обещанието да повлияе на длъжностни лица в Министерството на отбраната и да съдейства за получаването на договори за изграждането на съоръженията.

Ибрямов дълго време беше член на парламентарната Комисия по отбрана и е поставял въпроси пред министрите, свързани с изграждането на инфраструктурата за F-16.

По делото свидетел е заявил, че Ибрямов му е предлагал няколко големи обекта, за които договорите можели да бъдат сключени без търг и с 30% авансово плащане.

Към момента не е ясно дали настоящото разследване на Военната прокуратура е пряко свързано с делото срещу Ибрямов или обхваща други договори и процедури.