Военна полиция разследва сделки в МО: Има първо уволнение

Р азследване за възможни корупционни практики и злоупотреби при военни сделки е започнала служба „Военна полиция“ съвместно с Военната прокуратура, съобщава „24 часа“.
Проверката вече е довела и до първо освобождаване на служител в Министерството на отбраната. В началото на седмицата от длъжност е отстранен подп. Иван Хасъмски от дирекция „Политика по въоръженията“, която е наследник на съществувалата до неотдавна дирекция „Инвестиции в отбраната“.
По информация на „24 часа“ във вторник Хасъмски е бил изведен от кабинета си в Министерството на отбраната от служители на Военна полиция.
- Досъдебно производство
От Министерството на отбраната са потвърдили пред „24 часа“, че Хасъмски е освободен във връзка с разследване.
„Иван Хасъмски е освободен от длъжност поради придобито право на пенсия и във връзка с образувано досъдебно производство под надзора на Военно-окръжна прокуратура – София“, посочват от ведомството.
Хасъмски е навършил 60 години през ноември миналата година, което е улеснило процедурата по освобождаването му.
От Министерството на отбраната не предоставят допълнителни подробности за разследването.
Oт „24 часа“ са отправили запитване до Военно-окръжната прокуратура за предмета на делото, конкретните текстове от Наказателния кодекс, по които се води разследването, както и дали вече има привлечени обвиняеми. До редакционното приключване на публикацията от прокуратурата не са отговорили.
- Проверяват договори за стотици милиони
По информация на „24 часа“ Военната прокуратура работи по случая от юни, когато е била сезирана от Министерството на отбраната за договори, по които са били извършени авансови плащания без банкови гаранции.
При част от договорите се проверяват и документи, за които има съмнения, че са фалшифицирани.
Хасъмски през годините е участвал в редица проекти, свързани с модернизацията на българската армия. Сред тях са дейности по модернизацията на авиобаза „Граф Игнатиево“, която трябва да бъде подготвена за експлоатацията на новите изтребители F-16.
През съответната дирекция са минавали и дейности по утилизация на боеприпаси по сделката с ВМЗ, при която държавното предприятие е получило стари снаряди от армията за модернизация и последваща продажба на Украйна.
Самият Хасъмски е бил възложител от страна на Министерството на отбраната по редица обществени поръчки, сред които за придобиване на бронирани автомобили и доставка на парашути за специалните сили.
- Фокусът е върху „Граф Игнатиево“
Според информацията на „24 часа“ сегашното разследване е свързано с проекти от модернизацията на авиобаза „Граф Игнатиево“.
В базата вече са инвестирани над 300 млн. евро, като към момента тя все още не е напълно готова за експлоатацията на новите изтребители F-16.
Първоначалните разчети предвиждаха модернизацията да струва около 300 млн. лева. Разходите обаче са нараснали значително и според публикацията крайната стойност може да достигне около 1 млрд. лева.
Част от договорите за строителните дейности са били възлагани без провеждане на стандартни обществени поръчки. Законът допуска изключения за сектора на сигурността, които Министерството на отбраната използва.
- Скандалът с хангарите за F-16
Сред най-спорните случаи е изграждането на хангари за американските изтребители F-16. Преди време четири договора с обща стойност около 500 млн. лева бяха възложени без конкурентна процедура.
Във връзка с тези договори беше споменато и името на бившия заместник-министър на отбраната Аделина Николова. Към момента „24 часа“ не разполага с информация тя да е обект на настоящото разследване.
Николова е дългогодишен служител на Министерството на отбраната. Постъпва във ведомството през 2015 г. като експерт в дирекция „Обществени поръчки в отбраната“, а впоследствие става директор на дирекцията.
През 2024 г. е назначена за заместник-министър на отбраната със заповед на тогавашния служебен премиер Димитър Главчев. Впоследствие тя запазва поста си до встъпването в длъжност на кабинета на Румен Радев.
Като заместник-министър Николова отговаря именно за част от процесите по модернизацията на армията.
- Връзка с делото срещу Джейхан Ибрямов
Проектите за изграждането на хангарите за F-16 са свързани и с разследването срещу бившия депутат Джейхан Ибрямов, който беше арестуван през есента на 2024 г. с белязани 100 хил. лева.
Според обвинението Ибрямов е получил парите от бизнесмена Мирослав Тодоров с обещанието да повлияе на длъжностни лица в Министерството на отбраната и да съдейства за получаването на договори за изграждането на съоръженията.
Ибрямов дълго време беше член на парламентарната Комисия по отбрана и е поставял въпроси пред министрите, свързани с изграждането на инфраструктурата за F-16.
По делото свидетел е заявил, че Ибрямов му е предлагал няколко големи обекта, за които договорите можели да бъдат сключени без търг и с 30% авансово плащане.
Към момента не е ясно дали настоящото разследване на Военната прокуратура е пряко свързано с делото срещу Ибрямов или обхваща други договори и процедури.