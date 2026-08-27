Аудиозапис от 911 разкрива нови подробности около смъртта на Тим Къри

А удиозапис от диспечера на 911 разкри нова информация за смъртта на Тим Къри на 25 август, след като линейка е реагирала на обаждане около 23:23 ч. на адреса му в Северен Холивуд, пише HELLO!

В аудиото диспечерите нарекоха инцидента "констатиране на смърт от спешния екип на линейката", а пожарната служба на Лос Анджелис по-късно потвърди, че е изготвен доклад за разследване на смъртта. Той беше обявен за мъртъв на място и въпреки че не се подозира непредумишлено умишлено действие или престъпление, причината за смъртта на Тим все още не е разкрита.

Почина филмовата легенда Тим Къри

Здравословното състояние на Тим

Емблематичният актьор се бореше с няколко здравословни проблема, откакто претърпя тежък инсулт през 2012 г., който го остави парализиран от лявата страна и неспособен да ходи.

„Все още не мога да ходя, затова съм на този глупав стол, а това е много ограничаващо“, каза той пред публиката на специална прожекция по случай 50-годишнината на „Шоуто на ужасите на Роки“ през 2025 г. „Така че няма да пея и няма да танцувам съвсем скоро. Все още имам сериозни проблеми с левия си крак.“

Tim Curry said he didn’t ‘fear death’ while reflecting on health struggles in final interview https://t.co/TFKcm2Usl8 pic.twitter.com/kvvcYRaD28 — New York Post (@nypost) August 26, 2026

През октомври същата година той каза пред The Guardian, че освен проблеми с подвижността и краткосрочната памет, живее с аневризма в корема, която може да се спука по всяко време.

Тим беше гигант в театъра, преди да се превърне в холивудска звезда благодарение на ролите си в „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, „Ангелите на Чарли“, „Питър Пан и пиратите“, „То“, „Островът на съкровищата на Мъпетите“ и „Улика“. След инсулта актьорът до голяма степен се придържаше към озвучаването поради проблеми с паметта.

Вътре в ужасяващия му инсулт

Той подробно описа ужасяващото преживяване от претърпения инсулт в интервю за CBS Sunday Morning през 2025 г., споделяйки, че по това време е бил на масаж и не е забелязал никакви симптоми.

„Човекът, който ми правеше масаж, каза: „Притеснявам се за теб, мисля, че трябва да се обадим на лекар.“ Чувствах се добре; нямах никакви симптоми, за които да съм наясно, но очевидно той беше забелязал някои“, спомня си Тим.

„Бях изключително уплашен, защото не знаех какво се случва. Те не знаеха, че съм получил инсулт, а и аз не знаех... Знаех, че много хора не оцеляват след инсулт и че баща ми беше изключение, затова се страхувах.“

Тим прекара един месец във възстановяване в болница и трябваше да се научи да говори отново. „Това беше много странно. Мразех да не мога да говоря, защото говоря много. Често трябва да ми се казва да млъкна. Обичам думите, обичам да общувам“, обясни той.

Казвайки сбогом

Въпреки здравословните си проблеми, Тим сподели, че вече не се страхува от смъртта в мемоарите си от 2025 г. „Vagabond“. „Бях много уплашен, когато не знаех какво ми се случва, защото нямах представа дали предстои огромна болка“, пише номинираният за награда „Тони“.

„Но ако смъртта идва за мен мирно и аз нежно избледнявам от светлината в тъмната забрава, защо да се страхувам от нея? Понякога си мисля, че би била утеха.“