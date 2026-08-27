Прозрачна рокля и диаманти за милиони: Арина Сабаленка взриви US Open

П розрачните „голи“ рокли превзеха дори кортовете на US Open, пише Page Six.

Тенисистката Арина Сабаленка се появи на корта в прозрачна мрежеста рокля на Nike с контрастни бели шевове. Под нея световната звезда бе заложила на яркоелектриков спортен сутиен и съчетани шорти от същата марка.

Истинското шоу по време на мача ѝ на двойки с Новак Джокович обаче бе откраднато от зашеметяващите бижута на тенисистката.

Нюйоркският бранд за висша бижутерия Material Good допълва визията на беларуската шампионка за всеки неин голям мач, като марката дори пусна специална обща колекция с нея.

Aryna Sabalenka pairs sheer dress with more than 127 carats of jewelry at the US Open https://t.co/CJnHJixBGZ pic.twitter.com/B0HcBfaQYE — Page Six (@PageSix) August 26, 2026

Лукс за милиони на корта

За тазседмичната си изява Сабаленка избра изключителен комплект от колие, гривна и висящи обеци, инкрустирани с над 127 карата цветни скъпоценни камъни – микс от сапфири, турмалин, гранат, циркон, шпинел, хризоберил и танзанит.

„Дизайнерските елементи са вдъхновени от цветния дух и неизчерпаемата енергия на Ню Йорк. Използвахме скъпоценни камъни с произход от целия свят, за да пресъздадем мултикултурния дух на града“, споделиха от бижутерийната къща за комплекта, наречен „Silhouette Suite“.

Това не е първият път, в който Арина блести с марката:

На „Ролан Гарос“ през май: Сабаленка заслепи феновете с над 125 карата червени гранати – цвят, избран като намигване към известните червени кортoве в Париж.

Сабаленка заслепи феновете с над 125 карата червени гранати – цвят, избран като намигване към известните червени кортoве в Париж. На „Уимбълдън“ през юни: Тя заложи на смарагдов комплект, вдъхновен от тревистите настилки в Лондон и нейната рождена родна зодия.

„Бижутата са моят начин да изразя себе си както на корта, така и извън него. Тази съвместна работа ми позволява да покажа креативността си по нов, модерен начин“, сподели звездата.