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От едностайна хижа без ток и вода до световната сцена: Невероятният живот на Доли Партън

Музикалната икона Доли Партън оставя след себе си не само забележителна кариера като певица, актриса и филантроп, но и вдъхновяваща история за успеха. Тя израства в бедност, заедно с 11 братя и сестри, в малка планинска хижа в Тенеси

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К ънтри иконата Доли Партън може и да направи една от най-успешните кариери в шоубизнеса, но пътят на певицата, актриса, бизнесдама и филантроп започва от изключително скромна среда.

Партън е израснала в едностайна хижа в района Локъст Ридж в Грейт Смоуки Маунтинс, разположена непосредствено до Севиървил, Тенеси. Тя е четвъртото от общо 12 деца в семейството. Според историческите хроники на региона, в постройката е нямало нито електричество, нито течаща вода.

Родена е на 19 януари 1946 г. в Питман Център, Тенеси, в семейството на Ави Лий Каролайн и Робърт Лий Партън-старши. Доли дели малкото пространство на дома с братята и сестрите си Уиладийн, Дейвид, Кой, Робърт-младши, Стела, Каси, Ранди, Лари, Флойд и близнаците Фрийда и Рейчъл.

Въпреки че оригиналният имот от детството ѝ не е отворен за посетители, Партън пресъздава точно негово копие в своя тематичен парк „Доливуд“ в Пиджън Фордж, Тенеси. Репликата е построена от нейния брат Боби, одобрена е лично от майка ѝ Ави Лий и съхранява автентични семейни вещи.

Табела пред къщата предава думите на звездата: „Тези планини и домът от детството ми имат специално място в сърцето ми. Те вдъхновяват музиката и живота ми. Надявам се, че престоят ви тук ще направи същото и за вас! Доли.“

Почитателите, които посещават района на Севиървил, могат да видят и бронзовата статуя на изпълнителката, издигната през 1987 г. пред сградата на съда в окръг Севиър, както и редица други забележителности, свързани с нейните корени.

Вестта за смъртта на Партън бе съобщена от нейния племенник и дългогодишен шеф на охраната Брайън Сийвър чрез видеообръщение в Instagram.

В него той изтъква, че Партън е „отворила вратите за поколения певци, автори на песни, музиканти и мечтатели от всички сфери на живота и от всеки континент“.

„Нейният пример ни караше да вярваме, че всичко е възможно“, допълва той. „ За нея нямаше непреодолими препятствия, а вратите, които отваряше, променяха историята. Моето семейство сподели цял един живот в красиви спомени с Доли, но това важи и за всички вас.“

Партън сподели последните подробности за здравословното си състояние малко след като отмени участието си на събитие в „Доливуд“.

Пред списание People тя сподели, че се опитва да обърне внимание на здравословни проблеми, които е пренебрегнала, докато се е грижила за съпруга си Карл Томас Дийн, починал през март 2025 г. на 82-годишна възраст.

Въпреки че през последните месеци бе ограничила публичните си появи, на 24 юни тя присъства на откриването на обекта Dolly's Tennessean Travel Stop в Корнърсвил, Тенеси.

Светът се сбогува с Доли Партън - гласът, който промени кънтри музиката
15 снимки
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън

Журналистката Стейси Бест, която отразява събитието, споделя пред Page Six, че Партън е изглеждала в отлично настроение и с присъщия си хумор, без никакви знаци да изпитва физически дискомфорт.

„Беше с безупречен тоалет в нейния разпознаваем стил и на емблематичните си високи токчета. Истинска легенда“, допълва Бест.

Редактор: Стела Христова
Доли Партън Кънтри музика Легенда Тенеси Доливуд Скромен произход Шоубизнес Филантроп Семейство
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