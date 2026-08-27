„Какво, по дяволите?“ – Бил Гейтс със зловещо предупреждение за възхода на AI

Б ил Гейтс, милиардерът и съосновател на Microsoft, гръмко предупреждава, че изкуственият интелект представлява сериозна заплаха за работните места и човешкия живот и че спешното справяне с тези рискове трябва да бъде „най-висшият приоритет в света“.

В едночасово интервю за The New York Times миналата седмица Гейтс заяви, че технологичният сектор съзнателно омаловажава тези заплахи, защото на карта са заложени твърде много пари.

„Насаме хората, които разбират колко са добри тези системи и колко по-добри стават, са изключително притеснени“, каза той. Но според него малко технологични директори са готови да го признаят публично.

„Сега те си казват един на друг: „Ей, човек, не казвай това. Лошо е за нас, за следващия трилион долара, който се опитваме да съберем“, разкрива Гейтс.

В сряда той публикува есе от близо 6000 думи на личния си уебсайт, излагайки притесненията си относно изкуствения интелект и предлагайки решения, като например нови данъци и забрани.

Той заяви, че е подтикнат да проговори сега, защото последните подобрения в ИИ далеч са надминали очакванията му и защото индустрията е игнорирала важни технологични прагове, като излизането на ИИ от контрола на неговите създатели или създаването на рецепти за биологични оръжия, за които някога беше казала, че биха изисквали по-голяма предпазливост.

„Те просто се движат с пълна скорост напред и се надяват, че доброто ще надделее над лошото“, каза той.

70-годишният Гейтс е поредният от поредица технологични лидери, които алармират за рисковете от ИИ, докато индустрията харчи трилиони долари за нови центрове за данни, а младите компании за ИИ се доближават до едни от най-големите първични публични предлагания в историята.

Той заема тази позиция, докато излиза от продължителен период на скандали. По-рано тази година публикуването на имейлите на сексуалния престъпник Джефри Епстийн отново привлече вниманието към контактите на Гейтс с него.

През февруари Гейтс трябваше да се оттегли от конференция за ИИ, а през юни даваше показания в продължение на шест часа пред комисия в Камарата на представителите. Разкритията за негови изневери, съчетани с развода му през 2021 г., също нанесе сериозен удар върху репутацията му. Той призна, че всичко това са били „грешки“, допуснати от самия него.

Сега той изглежда по-готов да се върне под светлините на прожекторите, след като отговори на всички въпроси на Комисията за надзор към Камарата на представителите. „Мисля, че хората разбират какво съм направил, какво не съм направил и че се уча, когато правя грешки“, каза той в интервюто.

Гейтс призна, че може да е несъвършен посланик просто поради огромното си богатство и историята си като агресивен главен изпълнителен директор на Microsoft. В знаково федерално дело през 2000 г. беше установено, че Microsoft многократно е злоупотребявала с монопола си по време на неговото управление. (Гейтс напусна борда на директорите на компанията през 2020 г.)

Въпреки че Гейтс избегна пряко да критикува Microsoft или други компании по име, той заяви, че има уникалната възможност да работи по темата за ИИ. Той е технолог и вътрешен човек в индустрията, който вече не е воден от финансовия стимул да управлява компания, и е прекарал десетилетия в борба с неравенството чрез своята филантропска фондация.

„Иронията, че „влюбеният в иновациите се страхува, казва, че не сме готови и че преминаваме граници“, може би е дори още по-трогателна“, каза той.

Гейтс сподели, че технологичният напредък го е изумявал истински само три пъти: през 1980 г., когато за първи път вижда графичен потребителски интерфейс, довел до модерния персонален компютър; през 2022 г., когато лидерите на OpenAI идват в дома му, за да му демонстрират това, което скоро ще стане ChatGPT; и тази година, когато разглежда отблизо напредъка, постигнат от Claude Code – инструмента за ИИ на Anthropic.

Програмирането, каза Гейтс, е темата, която познава най-добре, и способностите на Claude са го шокирали. „Идеята, че в момента тези системи са в съществен смисъл по-добри от мен, е от рода на: Какво, по дяволите?“, каза той.

Технологичните пробиви в миналото са създавали повече работни места, отколкото са унищожавали, каза Гейтс. Но той не вярва на поддръжниците на индустрията, които твърдят, че това ще се случи отново и този път.

Ерата на ИИ е „крайно, абсолютно, напълно, изцяло различна“, каза той. Той призна, че това непопулярно (в технологичните среди) мнение е „изключително смело твърдение и аз залагам всичко, което знам, абсолютно всичко. питайки: „Шегувате ли се?“.

Той каза, че масовата загуба на работни места, ако не се предприемат мерки, е неизбежна, защото ИИ ще се разпростре в цялата икономика и ще остави малко възможности за един сектор да абсорбира съкратените от друг. Най-големите технологични компании в света, включително Microsoft, се състезават да помагат на корпоративните клиенти да внедряват ИИ, който би могъл да замени много работници.

Гейтс заяви, че компаниите просто отговарят на пазарните стимули, но тези стимули могат да влязат в конфликт с това, което е най-добро за обществото.

Той предложи нов данък върху използването на ИИ, известен като „токен данък“, за да се оскъпи замяната на хора и да се осигурят средства в помощ на тези, които губят работата си. Токенът е основната единица за изчислителна мощ при ИИ. Идеята за облагането му с данък придоби известна популярност, включително на Уолстрийт, като начин да се увеличи цената на използването на машини вместо човешки труд.

Някои професии, според Гейтс, трябва да бъдат защитени със забрана за заменяне от ИИ, идея, която той нарича „Запазено за хора“ (Human Reserved), защото ролята е дълбоко лична, като например полагането на грижи за болен или възрастен човек, или защото хората на тези позиции е малко вероятно да намерят нова работа.

Той призова за нови международни споразумения за определяне на ясни критерии за наблюдение и ограничаване на екстремни рискове като биотероризма. Според него са нужни само няколко души с достъп до напреднал ИИ, за да разработят нови патогени.

Той заяви, че с удоволствие би спорил с всеки, който се противопоставя на задължителните проверки на всяка система за ИИ, която би могла да бъде използвана за създаване на нови молекули и отприщване на пандемия. Гейтс добави, че е изумен от доброволните мерки, които Белият дом и лидерите в индустрията разработват в момента.

„Саморегулация на най-опасния инструмент, създаван някога? Не, благодаря!“, каза той с недоверие.

Гейтс сподели, че е в „състояние на шок“ от липсата на по-голяма спешност по тези въпроси. Много от неговите опасения съвпадат с тези, изразени от съоснователя на Anthropic Дарио Амодей, но предупрежденията на д-р Амодей го поставиха в конфликт с Пентагона, Белия дом и голяма част от технологичния сектор. „Виждате как хората атакуват човека, който е най-открит относно негативните страни“, каза Гейтс.

(The Times съди OpenAI и Microsoft за нарушение на авторските права върху новинарско съдържание, свързано със системи за ИИ. Двете компании отричат тези претенции.)

Наред с проблемите на глобалното здравеопазване, Гейтс обеща да направи притесненията си относно ИИ част от всеки разговор, който води със световните лидери. „Имам само две теми, по които ще казвам: „Моля ви, мислете повече за това, моля ви, грижете се повече за това“, каза той.

Гейтс призна, че се намира в странно положение: той е направил вероятно толкова, колкото никой друг в света, за да популяризира и оформи модерната компютърна индустрия. Но сега предупреждава, че технологията, която тя създава, носи глобални рискове.

„Не обичам да съобщавам лоши новини на хората и не обичам да казвам, че иновацията може да се окаже със отрицателен краен резултат. Но точно там се намираме в момента“, каза той.