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Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Туристи от цял свят се стичат в норвежкия град Киркенес за уникални преходи край руската граница. Под строгия поглед на военни кули и камери, пътешествениците изследват суровата Арктика на сантиметри от територията на Русия

27 август 2026, 06:47
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Източник: iStock

С ерия от живописни пътеки криволичат покрай норвежко-руската граница. Докато пресичате тундрата и гъстите гори обаче, няма как да не забележите наблюдателните кули и камерите, които висят от почти всяко дърво, пише BBC.

Стоя на хълмиста поляна в тундрата, наблюдавайки как водите на река Пасвик се вълнуват отдолу. Може да е от шума на брезовите листа или от жуженето на комарите наоколо, но не мога да се отърва от нестихващото усещане, че някой ме наблюдава.

Настръхването по врата ми най-вероятно се дължи на близката военна кула и факта, че тази обществена туристическа пътека се намира под денонощно наблюдение.

Разположен в най-отдалечените кътчета на Североизточна Норвегия, близо до мястото, където се срещат Финландия, Русия и Норвегия, малкият град Киркенес е известен главно като последна спирка за редица арктически круизи. Напоследък обаче местните туроператори се възползват от друга уникална възможност: да водят туристи на ветровити преходи покрай най-северната сухопътна граница на НАТО – 198-километровата ивица, която разделя Норвегия от Русия.

Под строгия поглед на камерите и патрулите

Тук, заобиколени от тайгата, пътешествениците могат да изследват мрежа от пътеки, където камери висят от дърветата, военни кули изпъстрят хоризонта, а въоръжени патрули следят дали посетителите спазват правилата около граничните стълбове (жълти за Норвегия и червени за Русия).

Омагьосан от възможността да видя една от най-строго охраняваните граници в света, потеглям на тричасов преход през брезова гора. Пътеката върви паралелно на реката, преди да достигне „граничния коридор“ – 8-метрова изсечена ивица гора, която представлява ничия земя. Навлизането в нея е строго забранено. Оттам маршрутът изкачва хълма Русехьогда, от който се разкрива гледка към граничния пункт „Сторског“ – единственият законен сухопътен преход между двете страни.

Още с навлизането в гората моят водач, Хенрик Хофман, изключва мобилния си телефон, за да избегне свързване с руските мрежи. Той подсъзнателно потупва сателитния телефон в джоба си – бързо напомняне, че това не е обикновена разходка в гората.

Притегателната сила на руската граница

Хофман води тези гранични преходи от години. Той споделя, че след 2022 г. и двете страни са затегнали драстично сигурността. Днес дори дребни провинения, като хвърляне на камък към руската територия, могат да ви донесат огромни глоби, а пресичането на маркировката води до арест.

Въпреки това пасажерите от круизните кораби нямат търпение да слязат на сушата и да видят с очите си къде се срещат двата свята.

„По-възрастните пътешественици са изключително любопитни, защото помнят Студената война и са следили отношенията между Европа и Русия с десетилетия. Преходът им позволява да усетят пейзажа и да научат повече за реалността да живееш в съседство с Русия“, обяснява Хофман. 

Интересът към границата е скочил скокообразно през последните години. Според местните туристически борси, тези разходки помагат на хората да разберат как близостта до Русия е оформяла живота в региона през поколенията.

Следите от тази съвместна история са навсякъде. Киркенес е единственото място в Норвегия, където табелите с имената на улиците са изписани както на норвежки, така и на руски език. В центъра на града се издига гигантски паметник, посветен на Червената армия, освободила града от нацистка окупация през 1944 г.

Пътуване до ръба на Европа

По време на прехода стъпвам върху скалистия връх на хълма Русехьогда. Заобиколен от безкрайната тундра и мъгливите върхове на хоризонта, за момент забравям, че се намирам на една от най-напрегнатите граници на континента, завладян от суровата красота на Арктика. Изведнъж обаче забелязвам жълто-червения стълб само на няколко метра от мен и реалността бързо ме връща на земята.

С водача ми сядаме на плоска скала, за да пием вода. Отдолу се виждат граничните пунктове, където чат-пат някой камион преминава към Русия.

„Тук рядко ще срещнете норвежци. Може би е класически случай на това да не изследваш собствения си двор“, казва той. 

На слизане от хълма оставам безмълвен пред атмосферата на това място. Прекарал съм живота си в пресичане на граници и събиране на печати в паспорта, но тук бих могъл да седя с часове, просто гледайки към Русия през реката. От боядисаните стълбове до силуета на старата руска православна църква на хоризонта – векове политика са оформяли този пейзаж. И не е трудно да се разбере защо все повече хора искат да го видят с очите си.

Какво трябва да знаете, ако планирате такова пътуване:

  • Само с водач: Самостоятелното преминаване по пътеките е възможно, но поради строгите военни правила силно се препоръчва използването на лицензиран оператор.
  • Строги забрани: Изхвърлянето на боклук, фотографирането на военен персонал и докосването или катеренето по граничните стълбове са строго забранени от закона.
  • Носете си паспорта: Военните патрули редовно спират туристи за проверка на документите.
Източник: BBC    
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