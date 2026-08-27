Раду Шуляк: Битките в сезона на шампионите на “Игри на волята” ще са повече от зрелищни

Ще успее ли Ръждавичка да надвие всички останали в звездните битки на “Игри на волята”?

Гризлито Гешев е готов за нови подвизи на Арената на “Игри на волята”

Мартин Кънев: “От една година се подготвям за сезона на шампионите в “Игри на волята”. Готов съм за нови успехи!

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Ф иналистът от шестия сезон на риалити приключението “Игри на волята” и превърнал се в любимец на публиката - Раду Шуляк, ще се завърне на Арената тази есен по NOVA. Той ще се присъедини към сезона на шампионите, като част от новия състезателен елемент в предаването, поставящ легендарни бойци от историята на формата в отбори по двойки, в опит за достигане до голямата победа.

“Бях близо до това да откажа поканата, защото не бях в нужната кондиция и физическа форма. Любовта и подкрепата на феновете обаче ме надъхаха и ми дадоха сила да се подготвя подобаващо, за да мога да се представя на ниво на Арената”, сподели Раду преди да се впусне в първата си битка.

Като най-големи свои конкуренти за крайния успех Раду посочи някои от най-големите си конкуренти в надпреварата - Георги Гешев, Светлин Митев, Калоян Цветанов, както и шампиона Мартин Кънев. А като най-желани съотборнички - състезателката по борба Елица Ерски и водещата на подкаста “След Игрите” Симона Ръждавичка.

Въпреки предстоящите предизвикателства, бизнесменът смята, че ще има едно ключово предимство пред всички останали - приятелството си с водещия на предаването Павел Николов, чиято сила и енергия ще успеят да го заредят допълнително по пътя към победата.

Не пропускайте старта на “Игри на волята” 8 тази неделя, 30 август, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.