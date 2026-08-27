България

Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък

Хидроложката обстановка оабче остава усложнена

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 10:51
Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък
Източник: БТА

П овишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

Най-голямо е повишението при водомерния пост край Лом - със седем сантиметра. При Видин то е с четири сантиметра, а при Ново село и Оряхово - с по три сантиметра.

При Никопол повишението е с два сантиметра, а при Русе - със сантиметър. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра има понижение с два сантиметра. 

Река Дунав продължава да спада, отчетено е ново понижение край Русе

При Русе нивото е минус 123 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още три сантиметра.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев    
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