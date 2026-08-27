Тайгър Уудс се появи за първи път след ареста, притесни феновете си (ВИДЕО)

Т айгър Уудс направи рядка публична проява, след като през март му бяха повдигнати обвинения и бе арестуван за шофиране в нетрезво състояние.

50-годишният бивш номер едно в голфа се появи в предварително записано видео с послание към бившия си колега Нотах Бегей по време на церемонията по връчването на наградата „Пейн Стюарт“ във вторник вечерта.

🚨🐅⛳️ JUST IN — Tiger Woods records video message for Notah Begay as he accepts the Payne Stewart award this evening. pic.twitter.com/VrwaWNIK1B — TWLEGION (@TWlegion) August 25, 2026

„Хей, Нота. Това беше невероятно пътуване с теб. За първи път влезе в живота ми, когато бях едва на 11 години и играех в младежкия шампионат. Тогава дойде да ме гледаш как играя. Нашето приятелство започна оттам и никога не е спирало“, казва Уудс във видеото. „Да видя какво направи извън голф игрището... знам, че имаш четири победи в тура и участия за Купата на президента, но работата ти за местните индиански общности е забележителна. Помогнал си на над 80 000 младежи и техните семейства, което е просто невероятно. Страхотно постижение за спортния комплекс в Сан Фелипе.“

Повод за появата му стана инцидент в Южна Флорида, при който Уудс катастрофира с преобръщане на автомобила, докато е шофирал под въздействието на опиати. Според официалните съобщения след сблъсъка у него са намерени две хапчета опиоидни болкоуспокояващи, а кадри от задържането му бързо обиколиха интернет.

Tiger Woods ‘looks like a shell of his former self’ in rare appearance post-DUI rehab stint https://t.co/9jSXhzpWh9 pic.twitter.com/f1hhozG5Zv — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Легендарният спортист премина през курс на рехабилитация в Швейцария през април и се завърна в САЩ през май. Оттогава той избягваше всякакви публични изяви.

„Свършил си страхотна работа. Смятам, че повече хора трябва да знаят какво постигна и как отдаде себе си в подкрепа на племенните земи“, продължава Уудс във видеото. „В тези общности има толкова много хора, които се борят, а ти се опитваш да вдигнеш летвата, за да им дадеш възможност да вървят напред, да постигнат повече в живота и да имат успеха, който заслужават.“

„Отново ти благодаря, че тогава дойде да ме гледаш. Благодаря ти за началото на това приятелство. Обичам те, приятелю.“, каза Уудс.

Публикуваното видео обаче шокира почитателите на голфъра, които бързо реагираха на променения му външен вид.

„Тъжно е, че Тайгър изглежда като черупка на предишното си аз“, написа един от потребителите в мрежата X.

„Какво се случва с Голямата котка? Със сигурност изглежда различно“, коментира друг.

„Боже, Тайгър изобщо не изглежда добре“, добави трети.

Tiger Woods posts video in rare appearance since arrest - and some fans are worried https://t.co/kbkNBEWd0v pic.twitter.com/UaXT3Grt5v — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Въпреки притесненията, някои от феновете защитиха спортиста: „Изглежда си съвсем нормално. Да се надяваме, че вече е чист от стероиди и болкоуспокояващи.“

Първото явяване на Уудс в съда във връзка с инцидента е насрочено за 8 септември – близо пет месеца след катастрофата. Датата беше отлагана неколкократно, докато прокурорите продължаваха разследването си по случая.