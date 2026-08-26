Свят

Разкриха причината за смъртта на Доли Партън

Музикалният свят скърби за легендарната Доли Партън, която почина на 80-годишна възраст. Представители на звездата потвърдиха, че тя тайно се е борила с рак, а нейният племенник сподели последните ѝ трогателни желания за нейното изпращане

Стела Христова Стела Христова

26 август 2026, 08:21
Разкриха причината за смъртта на Доли Партън
Източник: Getty Images

Р азкрита е причината за смъртта на Доли Партън, след като бе потвърдено, че легендата тайно се е борила с рак, пише Page Six.

Кънтри иконата почина на 80-годишна възраст.

Почина музикалната легенда Доли Партън

„След като смело се изправи пред кратка битка с рака, Доли напусна земния си живот в Онкологичния център „Вандербилт-Инграм“, заобиколена от близките си“, потвърдиха нейни представители в изявление пред Page Six, без да уточняват конкретния вид на заболяването.

„Нашата любима Доли Партън прекара живота и кариерата си, носейки радост, смях, надежда и почтеност във всичко, до което се докоснеше“, споделиха още те. „Нейната несравнима щедрост достигна до живота на безброй хора, които тя никога нямаше да срещне, но въпреки това винаги бе готова да протегне ръка.“

Те заключиха: „Независимо дали става дума за стотиците милиони дарени книги чрез нейната фондация „Библиотека на въображението“, или за финансирането на изследвания, помогнали за създаването на животоспасяваща ваксина, използвана по целия свят, безусловната любов на Доли към хората бе водещата сила зад нейното трайно наследство.“

Кончината ѝ настъпи след смъртта на дългогодишния ѝ съпруг Карл Томас Дийн през 2025 г.

Тъжната вест за 25 август потвърди и нейният племенник и дългогодишен шеф на охраната ѝ Брайън Сийвър във видеоклип в Instagram.

„Днес представлявам семействата Партън и Оуенс, обявявайки кончината на леля ми Доли Ребека Партън Дийн“, заяви Сийвър. „Сестра, баба и пралеля за едно поколение и любима „Джиджи“ за следващото.“

„Това видео съобщение е нещо, което Доли ме помоли да направя преди години, преди да можех напълно да го приема като бъдеща реалност“, продължи той. „Като ръководител на охраната ѝ в продължение на повече от две десетилетия, роля, която баща ми Лари заемаше преди мен, си представях тежестта на този момент, но чак сега я изпитвам истински.“

„Това е чест, смесена с абсолютна гордост и голяма тъга. Но тъгата е с нас, не с Доли.“, казва още той.

По-късно Сийвър разкри, че Партън му се е обадила преди смъртта си и е поискала да бъде погребана „в красиво легло от мек памук“.

„След живот, прекаран в носене на тежки кристали, тя най-накрая заслужава да се чувства удобно“, добави той.

Партън е била приета в медицинския център на университета „Вандербилт“ в Нашвил, Тенеси, пет дни преди смъртта си поради „бъбречни и автоимунни проблеми“.

При последната си публична изява Партън изглеждаше в добро настроение, приемайки виртуално наградата за поети на ACM по време на официалната церемония на 19 август.

„Просто искам да изкажа специална благодарност на Академията за кънтри музика за това, че ме удостои с тази награда“, каза Партън в речта си, публикувана в Instagram. „Знаете ли, успях да направя много неща през живота си, но в основата си писането на песни винаги е било най-важната част от моето творческо Аз.“

Въпреки това, Партън се е борила със здравословни проблеми в дните преди смъртта си, за които говори открито и в последното си интервю за списание People на 21 август.

Тя сподели пред изданието, че се е справяла със здравословни неразположения, на които просто не е обръщала внимание, докато се е грижила за покойния си съпруг Карл Дийн, който почина на 82 години през март 2025 г.

„Не че не съм имала трудни моменти със здравето си и преди“, каза тя.

Дни преди интервюто Партън отмени участие в парка Dollywood в Пиджън Фордж, Тенеси, след като лекарят ѝ я съветва да не пътува заради продължаващите проблеми.

В предварително записано видео тя обясни: „Понякога ми се вие свят и се дехидратирам. Затова моят лекар от Нашвил подряза крилата ми и каза: „Няма да пътуваш тази седмица.“

Колежката ѝ от филма „Стоманени магнолии“ Джулия Робъртс изрази скръбта си в изявление пред Page Six, наричайки я „вълшебен и пълен с радост човек“ и добави: „Да я познавам бе истинско съкровище в живота ми. Днес слънцето угасна.“

Сали Фийлд, която също участва с Партън в комедийната драма от 1989 г., както и колежката ѝ от „От 9 до 5“ Лили Томлин, също бяха сред първите, които отдадоха почит пред паметта на великата певица и авторка на песни.

Редактор: Стела Христова
Доли Партън смърт рак кънтри музика легенда филантропия наследство Карл Томас Дийн
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