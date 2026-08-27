Свят

Забраняват социалните мрежи за деца под 16 години в Азербайджан

Парламентът в Баку прие законови промени, с които страната се присъединява към нарастващия брой държави, затягащи достъпа на непълнолетни до социалните платформи

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 11:53
Забраняват социалните мрежи за деца под 16 години в Азербайджан
Източник: iStock Photos

А зербайджан въвежда забрана за използването на социални мрежи от деца и тийнейджъри под 16-годишна възраст. Парламентът в Баку прие законовите промени на фона на засилващия се международен натиск върху технологичните компании и все по-сериозните съмнения дали самият сектор е способен ефективно да се саморегулира.

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С новите правила Азербайджан се присъединява към нарастващия брой държави, които предприемат по-строги мерки за ограничаване на достъпа на непълнолетни до социалните платформи.

Все повече държави затягат правилата

Темата за възрастовите ограничения в социалните мрежи през последните години се превърна в един от основните въпроси в дебата за онлайн безопасността на децата.

Австралия беше сред първите държави, които предприеха стъпки към национална забрана за използването на социални мрежи от лица под 16 години. Франция също затегна правилата, свързани с минималната възраст за достъп до определени онлайн услуги, а Великобритания въведе Закон за онлайн сигурност, който поставя допълнителни изисквания пред технологичните компании за защита на децата.

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Европейският съюз също засилва натиска върху големите технологични компании чрез по-строги правила за онлайн безопасността, защитата на личните данни и съдържанието, до което имат достъп непълнолетните.

Големият въпрос: Как ще се контролира възрастта?

Предстои да стане ясно доколко новото законодателство в Азербайджан ще може да бъде приложено ефективно на практика.

Основното предизвикателство е свързано с реалната проверка на възрастта на потребителите. В много случаи социалните платформи разчитат на информация, въведена от самите потребители, което позволява сравнително лесно заобикаляне на ограниченията.

Другият въпрос е доколко технологичните компании ще могат да прилагат надеждни механизми за установяване на възрастта, без това да води до прекомерно събиране на лични данни.

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Само забраната може да не е достатъчна

Експерти предупреждават, че ограничаването на достъпа само чрез законови забрани може да не реши проблема напълно.

Според тях подобни мерки трябва да бъдат съпътствани от образователни програми за дигитална грамотност, по-добра информираност на родителите и механизми за подкрепа на деца и тийнейджъри.

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Основната цел, според специалистите, не трябва да бъде единствено ограничаването на времето, прекарано в социалните мрежи, а промяна в начина, по който младите хора използват интернет и разпознават потенциалните рискове.

В противен случай съществува опасност използването на социални платформи просто да се измести към нерегламентирани канали и приложения, върху които контролът е още по-труден.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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