В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

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С лед пороите от последните дни и за четвъртък синоптиците предупреждават за рязко разваляне на времето и опасни бури в част от страната. Предупреждение от първа степен – жълт код е обявен за три области в страната за интензивни валежи и гръмотевични бури за четвъртък, 27 август. Кодът е в сила за Шумен, Варна и Бургас.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Картата на НИМХ с областите, в които времето ще бъде опасно в четвъртък, 27 август Източник: НИМХ

Прогноза за четвъртък, 27 август

През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток, слаб. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

В четврътък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони.

Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен; в крайните източни райони – от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30° и 35°, в североизточните райони и по Черноморието 27°-29°, а в София – около 31°.

В планините ще е предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 27 август Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 46 мин. и залязва в 20 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 24 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 43 мин. и изгрява в 19 ч. и 53 мин. Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

В петък с умерен, в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне.