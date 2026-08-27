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"Ще си умрем тримата": Семейство разказва за ужасяващата нощ на потопа в Струмяни

Заради стихията и придошлата река Шашка в общината беше обявено и бедствено положение

Василена Василева Василена Василева

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П родължава разчистването на тоновете кал, скали и дървета, които заляха Струмяни при пороя и бурята през нощта в понеделник. Стотици пожарникари, горски служители, военни и много доброволци от Благоевград, София, Сандански и Петрич се притекоха на помощ.

Заради стихията и придошлата река Шашка в общината беше обявено и бедствено положение.

Една от къщите, понесли щети при наводнението, е на семейството на Соня Илиева, която разказа за преживения ужас. Около 23:10 часа двамата със съпруга ѝ чуват силен шум.

„Моят съпруг отиде да прибере малките котенца, които отглеждаме, защото заваля дъжд. Когато аз излязох на терасата, видях черна вода, която вече прииждаше. Просто се изплаших и извиках: „Мишо, идвай!“, разказа тя в ефира на NOVA.

Само за минути водата нахлува в дома.

„В момента, в който влязохме вътре и затворихме прозорците и вратата - всичко се напълни с черна вода и с трупи. Беше страшен ужас и не знам какво сме правили. Борихме се да оживеем“, споделя Илиева. 

Семейството се оказва блокирано в къщата и подава сигнал на телефон 112.

„Благодарни сме на пожарникарите, които се отзоваха. Но те не можеха да направят нищо, защото водата беше до прозорците“, спомня си жената. 

„Моят съпруг ни гушна с дъщерята и каза: „Ще си умрем тримата!“. Повече не помня, защото съм изпаднала в шок. Не помня момента, в който са ни извадили през прозореца, защото не можех да вървя. Краката ми бяха сковани“, разказва Илиева. 

На въпрос как са оцелели, отговорът е кратък: „Благодарни сме на Господ, че сме живи. Това, ако беше продължило още пет минути,  и край - бяхме загинали“, заяви съпругът на Соня. 

Семейството изказва благодарност на всички, които са се притекли на помощ. Тримата са изведени през прозореца от пожарникарите. Щетите по къщата са огромни. 

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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