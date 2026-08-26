Семейството на Доли Партън разкри плановете за погребението ѝ и последното ѝ желание

Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите

Н а 25 август дойде сърцераздирателната новина, че Доли Партън е починала на 80-годишна възраст. Нейните представители съобщиха, че певицата е изгубила „кратка битка“ с рака. Докато милиони фенове скърбят за кончината ѝ, семейството и приятелите ѝ ще почувстват тази загуба най-силно. Наред с първите подробности около смъртта ѝ, нейните близки споделиха и как ще протече последното ѝ сбогуване.

След цял един живот, прекаран пред очите на обществеността, погребението на Партън ще бъде в тесен семеен кръг. Според TMZ нейните близки се подготвят за частна церемония в Нашвил през следващите дни, където семейството и най-близките ѝ приятели ще се съберат насаме, за да отдадат последна почит.

Funeral plans for Dolly Parton are revealed: Who is invited and why family DON'T want flowers https://t.co/kB9NzrYUoS — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 26, 2026

Очаква се тя да бъде погребана в памучна рокля и с обувки на високи токчета.

По-късно представители на Партън потвърдиха пред Page Six, че желанието за дискретно и лично погребение е било на самата изпълнителка. Затова семейството ѝ не планира мащабно публично възпоменание. Брайън Сийвър, племенник на Доли, предаде официалното послание на фамилията и сподели лични спомени за известната си леля.

Според TMZ Партън ще бъде положена до покойния си съпруг Карл Томас Дийн, който почина през март 2025 г., в мемориалния парк и мавзолей „Уудлон“ в Нашвил.

Градът Нашвил има специално значение за певицата. След като израства в отдалечен район край Севиървил, Източен Тенеси, Партън пристига в Нашвил като млада жена през 60-те години, за да преследва мечтата си в кънтри музиката. Именно там, пред обществена пералня през 1964 г., тя се запознава за първи път с Дийн.

Dolly Parton revealed the song she wanted played at her funeral more than a decade before death at 80 https://t.co/Mux71AksH6 — Daily Mail (@DailyMail) August 26, 2026

Последната молба на Доли Партън

Племенникът на Партън, Брайън Сийвър, който в продължение на повече от две десетилетия беше и шеф на нейната охрана, съобщи за смъртта ѝ чрез видеоклип в мрежата.

В емоционалното си обръщение Сийвър разкри, че Партън е поискала да почива „в красиво легло от мек памук“. Той обясни, че „след като цял живот е носила тежки кристали“, звездата „най-накрая заслужава да ѝ бъде удобно и да си отпочине“.

По думите му самата Доли го е помолила да заснеме това видео съобщение още преди години, „преди въобще да мога да го възприема като бъдеща реалност“.

Призивът към феновете

Въпреки че самата церемония ще остане далеч от хорските очи, семейството на Партън дава възможност на нейните почитатели от цял свят да споделят скръбта си.

Вместо да купуват цветя, близките ѝ апелират хората да дарят средства за Imagination Library – любимата организация на Партън за насърчаване на четенето, която осигурява безплатни книги за деца. Чрез тази инициатива тя превърна любовта си към книгите и образованието в едно от най-значимите си благотворителни начинания, достигайки до милиони подрастващи по света.

Нейният екип също така призовава феновете да споделят спомените си в социалните мрежи с отбелязване на изпълнителката или да оставят съобщения на официалния ѝ уебсайт. Междувременно звездата на Доли Партън на Алеята на славата в Холивуд вече е обсипана с цветя.

Dolly Parton to Be Laid to Rest in Private Family Service After Death at 80 https://t.co/3j2atDv3gh — People (@people) August 25, 2026

Работеше до последните си дни

Въпреки че публицистът ѝ потвърди, че причината за смъртта е рак, през последните месеци Партън се бореше с поредица от здравословни проблеми – от отслабена имунна система и проблеми с храносмилането, до камъни в бъбреците, дехидратация, световъртеж и усложнения от медикаменти.

Здравословните ѝ неразположения я принудиха да отмени редица участия, да пропусне важни събития и да отложи концертната си серия в Лас Вегас, за да се съсредоточи върху възстановяването си.

На 21 август – едва четири дни преди да издъхне - Партън сподели пред списание PEOPLE за преживените „трудни периоди със здравето“. Тя обясни, че е пренебрегнала собствения си организъм, докато се е грижила за съпруга си Карл преди смъртта му през март 2025 г.

„Имах здравословни проблеми, на които просто не обърнах внимание, докато се грижех за Карл“, призна тогава тя.

Дори в последните си дни Доли не спираше да говори за бъдещи проекти, включително за идеята си да подготви дигитални аватари за бъдещи концерти. „Все още се лекувам, все още работя“, каза тя пред PEOPLE.

Любов, продължила почти 60 години

Макар че прекара повече от шест десетилетия под светлината на прожекторите, Партън винаги пазеше личния си живот. Това важеше с пълна сила за брака ѝ с Дийн, за когото се омъжи през 1966 г.

„Бях изненадана и очарована, че докато ми говореше, той ме гледаше право в очите – нещо доста рядко за мен. Изглеждаше искрено заинтересован да разбере коя съм и с какво се занимавам“, спомня си тя на своя уебсайт за първата им среща.

За него това е любов от пръв поглед. „Първата ми мисъл беше, че ще се оженя за това момиче“, споделя Дийн през 2016 г., когато двамата подновяват брачните си обети за 50-годишнината от сватбата си. „Втората ми мисъл беше: „Боже, колко е хубава.“ И това беше денят, в който започна истинският ми живот.“

Карл Дийн почина през март 2025 г. на 82-годишна възраст, слагайки край на близо шестдесетилетна любовна история, за която Доли винаги говореше с много топлота и чувство за хумор. Той почти никога не се появяваше в публичното пространство, докато съпругата му се превръщаше в световна звезда, а тя неведнъж е изтъквала, че той е бил най-голямата ѝ подкрепа зад кулисите.

След загубата му Партън призна, че тепърва се учи да живее без него. „Спокойна съм, че той е в мир“, каза тя през 2025 г., допълвайки, че липсата му е оставила „празнина в сърцето ѝ“.