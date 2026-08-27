Обрат в съда: Блейк Лайвли поиска $8 милиона след войната с Джъстин Балдони, съдът ѝ даде едва 5%

Д жъстин Балдони и Wayfarer Productions трябва да платят 407 451,75 долара на Блейк Лайвли, след като актрисата поиска над 8 милиона долара за адвокатски хонорари и съдебни разноски, произтичащи от двугодишната им съдебна битка.

В заповед от 26 август 2026 г. окръжният съдия на САЩ Луис Дж. Лиман присъди на актрисата от „Никога повече“ 363 245,40 долара за адвокатски хонорари и 44 206,35 долара за разноски. Това представлява малко над 5% от сумата, която тя поиска като обезщетение за защитата си срещу насрещния иск за клевета, заведен от Джъстин и екипа му.

Първоначалният насрещен иск, отхвърлен през юни 2025 г., дойде, след като звездата от „Клюкарката“ съди своя 42-годишен колега и режисьор от „Никога повече“ и неговите сътрудници за предполагаем сексуален тормоз и последвала кампания за отмъщение.

A federal judge awarded Blake Lively about $407,000 in attorneys’ fees and court costs stemming from Justin Baldoni’s dismissed lawsuit against her.https://t.co/cXtMJ3BTKz — Los Angeles Times (@latimes) August 26, 2026

В молба от юли 2026 г. правният екип на Джъстин и Wayfarer твърди, че адвокатите на Блейк са таксували „участие на няколко адвокати в едни и същи изслушвания, множество такси за вътрешни консултации и стратегически питания помежду си, както и прекомерни проучвания и онлайн разследвания“.

Съдия Лиман постанови, че макар „случаят като цяло да носи значителни финансови и репутационни рискове за всички участващи страни“, той смята, че „броят часове, за които Лайвли иска възстановяване, е неразумен“. Той заключи, че Джъстин и Wayfarer основателно оспорват подлежащите на възстановяване хонорари.

„Връзките с медиите не бяха неразделна част от защитата по иска за клевета, заведен срещу Лайвли“, отбелязва още съдията. „Съответно, времето, прекарано във връзки с обществеността и отразяване в пресата, не подлежи на обезщетение.“

Адвокат Брайън Фрийдман, който представлява Джъстин и Wayfarer, заяви, че решението „говори само за себе си“.

„Съдия Лиман разгледа скандалното и неразумно искане за над 8 милиона долара и, отхвърляйки го, присъди едва 5 процента от поисканата сума. Решението е значителна победа за моите клиенти и изпраща ясно послание, че независимо колко влиятелни може да сте, съдебната зала не е място, където да се възползвате от закона за лична изгода“, каза той.

Адвокатите на Блейк обаче нарекоха решението „историческо“.

Judge grants Blake Lively $400,000 of $8M in legal fees she sought in film fight with Justin Baldoni https://t.co/cBblJogcNI — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) August 26, 2026

„Това първо по рода си присъждане на такси и разноски съгласно този калифорнийски закон е историческо и показва, че има реални последици от завеждането на ответни дела“, казаха адвокатите Есра Хъдсън и Майкъл Готлиб. „Както казахме от първия ден, делото на Блейк Лайвли никога не е било за пари – ставаше дума за търсене на отговорност.“

Решението слага край на продължителната съдебна битка.

През май 2025 г. Блейк и Джъстин уредиха основното дело, заведено от актрисата с обвинения в сексуален тормоз срещу нейната колега и режисьор, който от своя страна я съдеше за клевета.

US judge awards Blake Lively $407,000 for legal bills in Justin Baldoni dispute, much less than she sought https://t.co/zogkwsiu6N https://t.co/zogkwsiu6N — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

Казусът трябваше да влезе във федерален съд през юни 2026 г. Месец преди да се постигне споразумение, съдията отхвърли 10 от 13-те иска, подадени от Блейк, като допусна до процес само три от тях – за нарушение на договор, отмъщение и подпомагане на отмъщение.

Условията по постигнатото споразумение остават поверителни.