България

Кои медицински изследвания са нужни за ясла, детска градина и училище

Електронните здравни карти замениха хартиените документи, а срокът за отразяване на профилактичните прегледи в НЗИС е 30 септември

27 август 2026, 10:39
Кои медицински изследвания са нужни за ясла, детска градина и училище
Източник: iStock/Getty Images

С началото на новата учебна година родителите отново трябва да проверят дали са изпълнени здравните изисквания за детето им. След промените от 2025 г. част от познатите хартиени документи отпаднаха, а здравно-профилактичната информация вече се поддържа електронно.

Изискванията обаче са различни за ясла, детска градина и училище. Има значение и дали детето постъпва за първи път, или се връща след по-продължително отсъствие, пише DarikNews.bg.

  • Детска ясла
Източник: iStock

Какво е необходимо при първоначален прием

При първоначално постъпване в детска ясла се изискват:

  • еднократен отрицателен резултат за патогенни чревни бактерии и чревни паразити – изследването трябва да е направено не по-рано от 15 дни преди постъпването;
  • изследвания на кръв и урина – направени в рамките на един месец преди постъпването;
  • здравно-профилактична информация за детето, която вече се поддържа електронно;
  • информация за задължителните имунизации и реимунизации за възрастта на детето.

След промените от 2025 г. отпаднаха две от старите изисквания - изследването за сифилис (реакция на Васерман) на единия родител и медицинската бележка за липса на контакт със заразно болен.

Профилактичен преглед и здравна информация

Децата подлежат на профилактични прегледи съобразно възрастта им. Данните от проведените прегледи, както и друга здравна информация, създадена от личния лекар или друг медицински специалист, се отразяват в електронното здравно досие на детето.

Ако необходимият профилактичен преглед вече е проведен, не е необходимо детето да бъде преглеждано повторно само заради постъпването в детското заведение, освен ако няма конкретна медицинска причина за това.

Какво се изисква за имунизациите

При постъпване детето трябва да е с поставени задължителните за възрастта имунизации и реимунизации.

В електронната здравна информация се съдържат данни за поставените ваксини и имунизационния статус на детето.

Изключение е предвидено при медицински противопоказания за определена задължителна имунизация. В тези случаи се прилага установеният ред за отлагането ѝ по медицински причини, като детето трябва да е получило останалите допустими за него имунизации.

Връщане в яслата след по-дълго отсъствие

При връщане след отсъствие не се повтарят автоматично всички изследвания, които се правят при първоначалния прием.

При отсъствие за повече от един месец отрицателно изследване за патогенни чревни бактерии се изисква само при наличие на епидемични показания.

При отсъствие за повече от два месеца се изисква еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Така например дете, което се връща в яслата след повече от два месеца отсъствие, трябва да има отрицателен резултат за чревни паразити, но не трябва автоматично да прави отново кръв, урина и изследване за патогенни чревни бактерии.

  • Детска градина
Източник: Istock

Какво е необходимо при първоначален прием

Преди първото посещение на детето в детската градина са необходими:

  • еднократен отрицателен резултат за патогенни чревни бактерии и чревни паразити – изследването трябва да е извършено не по-рано от 15 дни преди първото посещение;
  • информация за наличие или липса на хронично заболяване и алергии;
  • информация за поставените задължителни и препоръчителни имунизации и реимунизации;
  • актуална здравно-профилактична информация в НЗИС. Резултатът от лабораторното изследване се въвежда в НЗИС от лабораторията.

За разлика от яслата, при първоначален прием в детска градина не се изискват рутинно изследвания на кръв и урина.

Здравно-профилактичната карта вече е електронна

От учебната 2025/2026 година родителите не трябва да носят хартиена здравно-профилактична карта в детската градина. Не се изисква и т.нар. контактна бележка.

Информацията е налична по електронен път в Националната здравноинформационна система, а медицинският специалист в детската градина има достъп до необходимите данни за записаните в съответното заведение деца.

Профилактичният преглед е ежегоден

Детето трябва да преминава профилактичните прегледи, предвидени за неговата възраст. Те не са формалност за издаване на здравна карта, а част от ежегодното проследяване на здравословното състояние и физическото развитие.

Информацията от профилактичния преглед – включително данни за ръст, тегло, индекс на телесна маса, алергии и други показатели – се съдържа в електронното здравно досие.

Необходимата здравно-профилактична информация трябва да е налична в НЗИС не по-късно от 30 септември на съответната година.

Това обаче не означава, че детето задължително трябва да бъде заведено на профилактичен преглед през септември. Ако годишният профилактичен преглед вече е проведен по-рано през календарната година, данните от него са налични в НЗИС и не е необходимо прегледът да се повтаря само заради началото на учебната година.

Ако профилактичният преглед все още не е проведен, родителите трябва да го организират при личния лекар.

Какво се изисква за имунизациите

Децата в детските градини трябва да имат поставени задължителните за възрастта им имунизации и реимунизации.

Данните за тях са част от електронната здравна информация и не е необходимо родителят да носи отделен хартиен документ с имунизациите.

При медицински противопоказания за определена задължителна имунизация се прилага установеният ред за нейното отлагане.

Връщане в детската градина след лятото или друго продължително отсъствие

Ако детето вече посещава детската градина, при връщането му не се повтарят автоматично изследванията, необходими при първоначалния прием.

При отсъствие за повече от един месец отрицателно изследване за патогенни чревни бактерии се изисква само при наличие на епидемични показания.

При отсъствие за повече от два месеца е необходим еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

На практика това означава, че ако детето е отсъствало от градината повече от два месеца през лятото, преди връщането му трябва да бъде направено изследване за чревни паразити. Не се изисква обаче автоматично изследване за патогенни чревни бактерии само заради продължителността на отсъствието.

  • Училище
Източник: iStock

Какво е необходимо за началото на учебната година

За учениците не се изисква хартиена здравно-профилактична карта. Необходимата здравна информация се съдържа в НЗИС и е достъпна за медицинския специалист в съответното училище.

В електронната здравно-профилактична информация се съдържат данни от профилактичните прегледи, информация за алергии, ръст, тегло и други показатели за физическото развитие, както и информация за заболявания, диспансерно наблюдение, имунизации и реимунизации.

Тази информация трябва да е налична в НЗИС не по-късно от 30 септември на съответната година.

  • Трябва ли профилактичен преглед преди 15 септември

Не е необходимо профилактичният преглед да бъде направен непосредствено преди началото на учебната година.

Профилактичните прегледи на децата са ежегодни. Ако детето вече е преминало профилактичния си преглед за съответната календарна година, данните от него са налични в НЗИС и не трябва да бъде водено повторно при личния лекар само заради започването на училище.

Ако профилактичният преглед за годината все още не е проведен, родителите трябва да го организират.

Това е важно уточнение, защото срокът 30 септември се отнася до наличието на необходимата здравна информация в НЗИС, а не означава, че всички деца трябва задължително да преминат нов преглед през септември.

Какво се изисква за имунизациите

Информацията за проведените задължителни имунизации и реимунизации също е част от електронната здравна информация на ученика.

Родителите не трябва да носят отделна хартиена справка за ваксините. Добре е обаче да проверят дали имунизационният статус на детето е актуален и дали са направени задължителните за възрастта имунизации и реимунизации.

Необходими ли са кръв, урина или други лабораторни изследвания

За започване на учебната година няма общо нормативно изискване учениците рутинно да правят изследвания на кръв, урина, патогенни чревни бактерии или чревни паразити.

Ако в рамките на профилактичното наблюдение или поради здравословното състояние на конкретното дете са необходими лабораторни или други изследвания, те се назначават от лекар.

За родителите това означава, че не е необходимо профилактично да водят детето в лаборатория преди началото на училище, освен ако няма конкретно медицинско основание или назначение от лекар.

Източник: DarikNews.bg    
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