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Защо биохакерът Брайън Джонсън никога не е спал в едно легло с приятелката си

Известният с крайните си опити за подмладяване милионер разкри научните причини, поради които с половинката му Кейт Толо живеят и спят отделно. В същото време експертите остават разделени за ползите от т.нар. „развод по време на сън“

Стела Христова Стела Христова

27 август 2026, 13:03
Защо биохакерът Брайън Джонсън никога не е спал в едно легло с приятелката си
Биохакерът Брайън Джонсън   
Източник: Getty

О тсъствието кара сърцето да се чувства по-привързано – и евентуално да живее по-дълго.

Биохакерът Брайън Джонсън, който никога не се срамува да споделя интимни подробности, наскоро разкри, че никога не е спал в едно легло с приятелката си Кейт Толо, с която са заедно почти четири години.

Във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, магнатът на тема дълголетие обясни причината за отделните легла и какво казва науката за този избор.

Въпреки че на двойките, които спят отделно, често се гледа като на знак за проблеми, концепцията за „развод по време на сън“ не е нова, тъй като все повече хора се насочват към две легла – и дори два дома.

Във видеото си Джонсън, който някога нарече себе си „невъзможен партньор“, отговори на въпроса дали човек трябва да спи с партньора си, признавайки, че той самият никога не го е правил.

„Да, чухте правилно“, казва основателят на стартъпа за дълголетие Blueprint във видеото. „Кейт и аз имаме отделни легла и отделни домове.“

В публикация в X той допълнително обясни, че единственото нещо, което той и Кейт правят в леглото, е „да правят секс“ – факт, който едва ли изненадва някого с оглед на предишните му публични хвалби за интимния живот с приятелката му.

Неговата логика? Прекарването на нощта с партньор причинява твърде много прекъсвания на съня, който е ключов фактор за дълголетието, а лошият нощен сън ускорява биологичното стареене.

Джонсън цитира проучване от 2020 г. сред 55 двойки, според което хората се събуждат около шест пъти на нощ, провокирани от силата на навиците или движенията на партньора си.

Въпреки това, дори самопровъзгласилият се за „безсмъртен чичо“ признава, че науката по темата е разделена.

Друго изследване сред 12 хетеросексуални двойки установява, че съвместният сън увеличава фазата на бързото движение на очите (REM) с 10% и по-тясно синхронизира фазите на съня между партньорите.

Данните за съня варират и в зависимост от пола - жените спят по-зле, когато има мъж в леглото, докато мъжете спят по-добре в присъствието на партньор.

В крайна сметка обаче да бъдете заедно може би е по-добрият вариант. Джонсън споделя проучване от 2022 г. сред 1000 пълнолетни двойки, които спят заедно. Според техните оценки те спят по-добре като цяло, страдат по-малко от безсъние и умора и се радват на по-добро психично здраве.

„По-щастливите и здрави хора може би са по-склонни да споделят общо легло“, заключава Джонсън.

Двойките, които разполагат със собствено пространство за нощта, твърдят, че това уникално разпределение е помогнало на връзката им да процъфти.

„Започнахме връзката си точно по този начин“, споделя Келси Томпсън за модела си на живот с две отделни основни спални, който прилага със съпруга си.

Проучване от 2023 г. на Американската академия по медицина на съня установява, че 35% от американците спят в отделна стая от партньора си - било то периодично или постоянно.

Концепцията е придобила такава популярност, че експерти по съня, терапевти за връзки и дори хотели вече предлагат услуги за двойки, търсещи по-добра почивка, без да жертват романтиката.

Здравното издание на Харвард дори публикува насоки за двойки, които спят отделно, отбелязвайки, че много от тях съобщават за подобрено качество на съня и намалено напрежение във отношенията.

Що се отнася до това дали човек трябва да почива сам, или да се сгуши между чаршафите с половинката си, биохакерът смята, че всичко е индивидуално.

„За някои двойки съвместното спане подобрява съня“, казва Джонсън. „За други отделните легла могат да спасят нощната почивка или самата връзка. Вероятно и двете са верни.“

И макар че двамата едва ли ще споделят едно легло скоро, Джонсън винаги ще има нещо лично от приятелката си наблизо – част от менструалната ѝ кръв се съхранява във фризера му.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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