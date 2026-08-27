Расте броят на жертвите след бедствието на границата между Непал и Тибет, САЩ изпращат помощ

Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са премахнати

„Никога няма да има друга“: Президенти, милиардери и звезди скърбят за Доли Партън

Дмитрий Песков проговори за тайната визита на шефа на ЦРУ в Москва

Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

Б роят на хората, обявени за изчезнали в Непал след опустошителните внезапни наводнения и кални свлачища в Хималайския регион, нарасна до 826 души. Заедно с изчезналите в Китай броят на хората, които са в неизвестност, вече е близо 1500, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на местните власти.

Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

Massive flash floods in a border area of Nepal and China on Wednesday killed at least 160 people and left hundreds of tourists, workers and others missing after sweeping through communities and bringing travel in some areas to a halt. Experts said an avalanche from a glacier was… pic.twitter.com/5PgRplcaeW — The Associated Press (@AP) August 26, 2026

Трагедията засегна пограничните райони между Непал и китайския автономен регион Тибет. Мощни водни потоци и кални свлачища пометоха сгради, автомобили, пътища и друга инфраструктура, блокирайки цели райони.

По-рано беше съобщено, че най-малко 160 души са загинали, като 157 от жертвите са в Непал, а още трима - от китайската страна на границата. Спасителните операции продължават, а властите се опасяват, че броят на жертвите може да нарасне.

Rescue teams are rushing to find more than a thousand people missing on the Nepal-Tibet border in flash floods and landslides that killed at least 165 and swept away entire villages.



Many of the missing are foreign tourists, officials said of the disaster, which the US… pic.twitter.com/RuD4X5Yt9B — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2026

Унищожителни кадри от района

Кадри, заснети с дрон в Непал, показват мащаба на разрушенията – пътища са превърнати в кални коридори, а множество сгради са залети от придошлите води.

В тежко засегнатия непалски окръг Нувакот вторите етажи на някои сгради са покрити с кал. По дърветата и електрическите кабели са останали отломки, автомобили са били затрупани, а оцелели са били извадени от стихията покрити с кал.

Наводненията са блокирали цели населени места, а спасителните екипи продължават да претърсват засегнатите райони за хора, които може да са оцелели.​

In Nepal, more than 380 tourists are missing after the devastating floods, including 291 foreigners.



It is reported that at least four Russian citizens are in the disaster zone in Nepal, and contact with them has been lost. This was reported by the Russian embassy in the… pic.twitter.com/EM134YlPpP — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) August 26, 2026

Природно бедствие, което се повтаря

Според Асошиейтед прес случилото се не е изолиран случай. Речната система Лхенде Кхола е предизвикала внезапни наводнения два пъти само за 14 месеца, което засилва тревогите за нарастващата уязвимост на Хималаите.

Все по-нестабилната ледникова система в планината представлява сериозна заплаха за населението, инфраструктурата и водоснабдяването в един от най-гъсто населените региони на света.

Подобно бедствие засегна района и през август миналата година. Тогава ледниково езеро в Тибет преля вследствие на високите температури. Загинаха девет души, а бяха нанесени сериозни щети на стратегическа инфраструктура, включително на мост, свързващ Непал и Китай.

🚨 Himalayan Disaster: Flash Floods Kill at Least 160, With Hundreds Missing as a Massive Wall of Water Tears Through Nepal and China pic.twitter.com/FupggaTEHO — Shield of Truth (@ShieldOfTruth_) August 26, 2026

Опасността от ледниковите езера

Стръмните долини в Хималаите са жизненоважни икономически и транспортни коридори, но същевременно са изключително уязвими при внезапни наводнения и свлачища.

Повишаването на температурите ускорява топенето на ледниците и може да доведе до натрупване на огромни количества вода в ледникови езера. При разрушаване на естествените им прегради водата може да се освободи внезапно и да предизвика мощна вълна надолу по течението.

Това превръща природните промени в Хималаите не само в екологичен, но и в сериозен проблем за сигурността на милиони хора, живеещи в планинските долини и по течението на реките.

САЩ изпращат помощ

Междувременно САЩ обявиха, че ще предоставят 500 000 долара помощ за пострадалите от наводненията в Непал. Средствата ще бъдат използвани за материали за временно настаняване, питейна вода и други стоки от първа необходимост.

Вашингтон изпраща и експерт по реакции при бедствия, който да подпомогне спасителните и хуманитарните операции.

Докато спасителите продължават да търсят изчезналите, мащабът на бедствието остава неясен. Стотици семейства са разделени, цели райони са откъснати, а близо 1500 души в Непал и Китай все още са в неизвестност.