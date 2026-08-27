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Расте броят на жертвите след бедствието на границата между Непал и Тибет, САЩ изпращат помощ

Мощни водни потоци и кални свлачища пометоха сгради, автомобили, пътища и друга инфраструктура, блокирайки цели райони

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 27 минути / 27 август 2026, 07:14
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Б роят на хората, обявени за изчезнали в Непал след опустошителните внезапни наводнения и кални свлачища в Хималайския регион, нарасна до 826 души. Заедно с изчезналите в Китай броят на хората, които са в неизвестност, вече е близо 1500, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на местните власти.

Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

Трагедията засегна пограничните райони между Непал и китайския автономен регион Тибет. Мощни водни потоци и кални свлачища пометоха сгради, автомобили, пътища и друга инфраструктура, блокирайки цели райони.

По-рано беше съобщено, че най-малко 160 души са загинали, като 157 от жертвите са в Непал, а още трима - от китайската страна на границата. Спасителните операции продължават, а властите се опасяват, че броят на жертвите може да нарасне.

 

  • Унищожителни кадри от района

Кадри, заснети с дрон в Непал, показват мащаба на разрушенията – пътища са превърнати в кални коридори, а множество сгради са залети от придошлите води.

В тежко засегнатия непалски окръг Нувакот вторите етажи на някои сгради са покрити с кал. По дърветата и електрическите кабели са останали отломки, автомобили са били затрупани, а оцелели са били извадени от стихията покрити с кал.

Наводненията са блокирали цели населени места, а спасителните екипи продължават да претърсват засегнатите райони за хора, които може да са оцелели.​

  • Природно бедствие, което се повтаря

Според Асошиейтед прес случилото се не е изолиран случай. Речната система Лхенде Кхола е предизвикала внезапни наводнения два пъти само за 14 месеца, което засилва тревогите за нарастващата уязвимост на Хималаите.

Все по-нестабилната ледникова система в планината представлява сериозна заплаха за населението, инфраструктурата и водоснабдяването в един от най-гъсто населените региони на света.

Подобно бедствие засегна района и през август миналата година. Тогава ледниково езеро в Тибет преля вследствие на високите температури. Загинаха девет души, а бяха нанесени сериозни щети на стратегическа инфраструктура, включително на мост, свързващ Непал и Китай.

  • Опасността от ледниковите езера

Стръмните долини в Хималаите са жизненоважни икономически и транспортни коридори, но същевременно са изключително уязвими при внезапни наводнения и свлачища.

Повишаването на температурите ускорява топенето на ледниците и може да доведе до натрупване на огромни количества вода в ледникови езера. При разрушаване на естествените им прегради водата може да се освободи внезапно и да предизвика мощна вълна надолу по течението.

Това превръща природните промени в Хималаите не само в екологичен, но и в сериозен проблем за сигурността на милиони хора, живеещи в планинските долини и по течението на реките.

  • САЩ изпращат помощ

Междувременно САЩ обявиха, че ще предоставят 500 000 долара помощ за пострадалите от наводненията в Непал. Средствата ще бъдат използвани за материали за временно настаняване, питейна вода и други стоки от първа необходимост.

Вашингтон изпраща и експерт по реакции при бедствия, който да подпомогне спасителните и хуманитарните операции.

Докато спасителите продължават да търсят изчезналите, мащабът на бедствието остава неясен. Стотици семейства са разделени, цели райони са откъснати, а близо 1500 души в Непал и Китай все още са в неизвестност.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Николай Джамбазов, Николай Велев, Денис Киров    
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