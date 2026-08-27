Бионсе дари 1 милион долара след опустошителното земетресение в Колумбия

М узикалната икона Бионсе обяви, че прави лично дарение от 1 милион долара в подкрепа на пострадалите от опустошителното земетресение, което разтърси Колумбия, пише Variety.

Според официално съобщение от компанията ѝ Parkwood Entertainment, средствата ще бъдат използвани за осигуряване на храна и подслон в най-тежко засегнатите региони след труса с магнитуд 7,4 по Рихтер, който връхлетя деpartамента Чоко на 10 август. От екипа на певицата призовават всеки, който има възможност, също да подкрепи хуманитарните организации Food For the Poor и World Central Kitchen.

Разрушителното бедствие взе най-малко 312 жертви и унищожи над 29 000 дома. По данни на ООН, около 69 000 души в региона – или близо 10% от местното население – са засегнати от труса или са останали без дом.

Beyoncé announced that she will make a personal donation of $1 million to support relief efforts in Colombia following the country’s recent earthquake.



The donation will provide food and housing supplies to areas most affected. At least 312 people were killed in the earthquake… pic.twitter.com/fAmxFUO24c — Variety (@Variety) August 26, 2026

Звездите се обединяват за Колумбия

Бионсе се присъединява към нарастващия списък от световни музикални звезди, които се включват в набирането на средства за възстановяването на страната.

Колумбийската суперзвезда Шакира лично се срещна с местните власти в Чоко, за да се запознае с щетите, и пое ангажимент за дарение от 1,25 милиона долара за възстановяване на разрушените училища.

„През последните дни гледах как страната ми страда, но и как хората се обединяват с кураж и солидарност. Училищата са нещо повече от сгради – те дават на децата стабилността, от която се нуждаят след подобно бедствие. Чоко не е сам. Колумбия не е сама“, сподели Шакира в емоционално изявление.

Друга колумбийска звезда – Карол Джи (Karol G) – дари 1,2 милиона долара чрез своята фондация, а популярната група Morat обяви, че ще дари част от приходите от предстоящите си концерти в Богота.