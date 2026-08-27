Бионсе дари 1 милион долара след опустошителното земетресение в Колумбия

М узикалната икона Бионсе обяви, че прави лично дарение от 1 милион долара в подкрепа на пострадалите от опустошителното земетресение, което разтърси Колумбия, пише Variety.
Според официално съобщение от компанията ѝ Parkwood Entertainment, средствата ще бъдат използвани за осигуряване на храна и подслон в най-тежко засегнатите региони след труса с магнитуд 7,4 по Рихтер, който връхлетя деpartамента Чоко на 10 август. От екипа на певицата призовават всеки, който има възможност, също да подкрепи хуманитарните организации Food For the Poor и World Central Kitchen.
Разрушителното бедствие взе най-малко 312 жертви и унищожи над 29 000 дома. По данни на ООН, около 69 000 души в региона – или близо 10% от местното население – са засегнати от труса или са останали без дом.
Beyoncé announced that she will make a personal donation of $1 million to support relief efforts in Colombia following the country’s recent earthquake.— Variety (@Variety) August 26, 2026
The donation will provide food and housing supplies to areas most affected. At least 312 people were killed in the earthquake… pic.twitter.com/fAmxFUO24c
Звездите се обединяват за Колумбия
Бионсе се присъединява към нарастващия списък от световни музикални звезди, които се включват в набирането на средства за възстановяването на страната.
Колумбийската суперзвезда Шакира лично се срещна с местните власти в Чоко, за да се запознае с щетите, и пое ангажимент за дарение от 1,25 милиона долара за възстановяване на разрушените училища.
„През последните дни гледах как страната ми страда, но и как хората се обединяват с кураж и солидарност. Училищата са нещо повече от сгради – те дават на децата стабилността, от която се нуждаят след подобно бедствие. Чоко не е сам. Колумбия не е сама“, сподели Шакира в емоционално изявление.
Друга колумбийска звезда – Карол Джи (Karol G) – дари 1,2 милиона долара чрез своята фондация, а популярната група Morat обяви, че ще дари част от приходите от предстоящите си концерти в Богота.