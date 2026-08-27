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Изненада за феновете на „Хари Потър“: Рупърт Гринт се завръща като порасналия Рон Уизли

Британският актьор Рупърт Гринт ще изиграе отново емблематичния си герой Рон Уизли, но този път в зряла възраст. Той се присъединява към хитовата постановка „Хари Потър и Прокълнатото дете“ на Бродуей за четири месеца от февруари

27 август 2026, 11:40
Изненада за феновете на „Хари Потър“: Рупърт Гринт се завръща като порасналия Рон Уизли
Източник: БТА

Б ританският актьор Рупърт Гринт, станал известен с ролята на Рон Уизли в оригиналната филмова поредица за Хари Потър, се завръща към своя емблематичен образ, съобщи Би Би Си.

Той ще изиграе героя си като възрастен в театралната постановка „Хари Потър и Прокълнатото дете“ на Бродуей в Ню Йорк за период от четири месеца, започвайки от февруари следващата година. 

Гринт е избран за ролята на Рон в оригиналните филми едва 11-годишен. Сега, вече на 38 години, той ще се присъедини към актьорския състав на спектакъла.

Действието в пиесата се развива 19 години след събитията в оригиналните книги и филми и ни среща с вече порасналите Хари, Рон и Хърмаяни. Рон и Хърмаяни са женени и изпращат дъщеря си в училището „Хогуортс“.

„Избърсвам праха от старата мантия. Ню Йорк – ще се видим през февруари“, написа Гринт в Инстаграм.

През ноември миналата година той каза пред „Би Би Си нюз“, че едва ли някога ще успее да излезе от сянката на Рон Уизли. „Нямам нищо против това. Мисля, че е страхотно“, допълни той тогава.

Сега, в официално изявление британският актьор заяви: „Рон Уизли е част от мен от 11-годишна възраст и нямам търпение да се срещна с него отново, на този етап от живота. Има нещо много символично, като затваряне на кръга, в това да вляза отново в обувките на Рон сега, когато и двамата вече сме бащи. Това усещане е и много познато, и напълно ново“.

„А радостта да се завърна на Бродуей, и то в роля, която предопредели толкова голяма част от живота ми, е наистина вълнуваща“, каза още той.

Гринт е единственият от тримата главни актьори във филмите, който се завръща към ролята си.

Колегата му Том Фелтън в момента също се превъплъщава в своя герой Драко Малфой в същата пиеса. Двамата с Гринт обаче няма да излязат заедно на сцената - Фелтън ще участва в постановката до 3 януари, а Гринт се присъединява на 2 февруари. По план неговите участия ще продължат до 30 май догодина.

Гринт участва във всичките осем филма за Хари Потър между 2001 и 2011 г., а след това се снима в телевизионни сериали, сред които Sick Note, Snatch и Servant. Той е играл на Бродуей в комедията It's Only a Play през 2014 г.

Продуцентите на „Хари Потър и Прокълнатото дете“ Соня Фридман и Колин Календър подчертаха, че превъплъщението на Гринт във филмите за Потър е „показало на няколко поколения какво означава да бъдеш лоялен и смел приятел, дори пред лицето на най-тежките изпитания и трудности“.

Те добавиха: „Рупърт не просто се завръща към роля от миналото си. Той продължава едно пътуване, което започна още като дете, и то го пренася напред с целия житейски опит, който е натрупал от края на снимките насам – включително и с кариера, която го преведе от киното и телевизията до високо оценени роли на сцените както на Бродуей, така и на Уест Енд“.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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