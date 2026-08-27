Рязък скок на заразените със западнонилска треска в Гърция

Р язък ръст на случаите на западнонилска треска се отчита в Гърция. Броят на потвърдените инфекции от началото на годината е достигнал 232, а починалите вследствие на усложнения са вече 19, съобщават гръцката обществена телевизия ЕРТ и Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ).

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Само в рамките на седмица, от 19 до 26 август, са регистрирани 75 нови случая. В болници се намират 73 пациенти, като 26 от тях са настанени в интензивни отделения.

Здравните власти очакват броят на заразените да продължи да нараства през следващите една-две седмици. Според специалистите страната в момента се намира в пика на епидемиологичната вълна.

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Случаите са три пъти повече спрямо миналата година

Темпът на разпространение на вируса тази година е значително по-висок от този през 2025 г. Към същия период на миналата година в Гърция са били регистрирани 96 случая.

За сравнение, 2018 г. остава най-тежката година по този показател – тогава са отчетени 317 заразени, а 35 души са починали.

Вирусът на Западен Нил е регистриран за първи път в Гърция през 2008 г.

По данни на ЕОДИ към 26 август вирусът вече циркулира в най-малко 61 общини в страната.

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И в България е регистриран случай

Заради активното разпространение на вируса в региона тревога има и в други балкански държави.

В България първият случай за 2026 г. беше регистриран още през юли. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести става дума за пациент с менингоенцефалит, при когото вероятното място на заразяване е в София.

Европейските здравни власти следят внимателно ситуацията, тъй като активността на вируса обичайно се увеличава през летните и ранните есенни месеци.

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Как се предава западнонилската треска

Западнонилската треска е вирусно заболяване, което засяга хора и животни. Основният начин на предаване е чрез ухапване от заразени комари.

При повечето инфектирани хора заболяването протича безсимптомно или с леки оплаквания. Възможни са температура, главоболие, мускулни болки и обрив.

В редки случаи инфекцията може да засегне нервната система и да доведе до тежки усложнения като менингит, енцефалит или остра вяла парализа, които могат да бъдат животозастрашаващи.

Гръцките здравни власти препоръчват използването на репеленти, носенето на дрехи, които покриват по-голяма част от тялото, и поставянето на мрежи на прозорците като мерки за ограничаване на риска от ухапвания от комари.